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滑手機就能做生意！編舟與東森合作推動身障勇士掃街

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
身障勇士掃街送東森幣活動，獲得許多民眾熱情支持。記者宋健生/攝影
身障勇士掃街送東森幣活動，獲得許多民眾熱情支持。記者宋健生/攝影

編舟計畫商業慈善公益品牌，再度創新公益形式，與東森全球新連鎖社交電商合作，推動「身障勇士掃街送東森幣」活動，讓不方便每天出門的身障人士和罕見疾病家庭 ，用滑手機的方式就能做生意。

另外，透過編舟計畫創立的商善社社團，打破過去參加商業社團繳年費餐會的規定，以捐助一個身障者、罕見疾病家庭半年創業基金，作為商業慈善的初衷，進一步推動身障者也有與一般人工作、甚至創業的機會。

台灣95%均為中小企業，進入商善社運作社團全方位整合，編舟計畫提倡做慈善需要兼顧商業，才能達到長遠的善循環，同時編舟計畫導入編舟在台灣首創「策略性CSR」，協助中小企業發展符合後疫情世代趨勢的策劃目標。

另外，編舟計畫就與東森全球新連鎖社交電商合作，讓不方便每天出門的身障人士和罕見疾病家庭 ，用滑手機的方式就能做生意。

編舟計畫創辦人張婕說，給他魚吃、不如交他釣魚，更要教他們做自己的魚竿，才能適應未來多變的市場。

目前，編舟東森身障勇士定期於週日齊聚台中市民廣場進行掃街活動，不再伸手拿福利，而是以掃手機QR碼送民眾500元東森幣，加入東森APP會員，民眾收到500元東森幣，在電商平台有消費，東森會提撥獎金給編舟計畫身障群。

這群勇士，由玻璃娃娃陳靜琪與四肢截肢生命鬥士許世皇領軍，帶出身障人士陳衍堯、邱華忠、方正法、陳冠妤、蘇泓瑞、顏毓瑾等人進行掃街送東森幣活動，而民眾反映也相當熱絡。

陳靜琪表示，許多民眾在草悟道和市民廣場看到他們，都很熱情且主動的掃手機加入會員，讓她很感動，也受到鼓舞；雖然也有部分民眾因不瞭解而閃避，但他們不氣餒，會堅持下去，靠自己的力量賺取收入。

張婕指出，每次掃街，一位身障者平均在兩個小時內，能邀請20人加入會員；可以期待未來這些被動式收入，將翻轉身障者與罕病的街賣人生。

編舟計畫創辦人張婕(左一)帶領身障勇士掃街，讓他們用滑手機方式就能做生意。記者宋健生/攝影
編舟計畫創辦人張婕(左一)帶領身障勇士掃街，讓他們用滑手機方式就能做生意。記者宋健生/攝影
身障勇士邀請民眾加入會員，可以期待這些被動式收入，將翻轉他們的街賣人生。記者宋健生/攝影
身障勇士邀請民眾加入會員，可以期待這些被動式收入，將翻轉他們的街賣人生。記者宋健生/攝影

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