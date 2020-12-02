Lalamove拓展版圖！進軍大台中搶攻貨運商機

經濟日報 / 記者宋健生／台中即時報導
Lalamove推出專件包車75元起優惠，滿足中小企業年終旺季的物流需求。圖／Lalamove提供
Lalamove推出專件包車75元起優惠，滿足中小企業年終旺季的物流需求。圖／Lalamove提供

物流媒合平台「Lalamove啦啦快送」即日起進軍大台中地區，不只提供快遞配送服務，更鎖定食品製造、實體零售及製造業等多方產業，搶攻貨運商機。

看好年終市場，Lalamove助中小企業一臂之力，推出專件包車超低價75元起優惠；更有台中專屬福利，只要12月單月完成4張快遞訂單(含)以上，就有機會把最大獎iPhone 12帶回家。

年終購物旺季即將來臨，第4季消費者力道不容小覷，各家業者也準備迎戰備貨、調度和貨運物流等考驗。Lalamove深諳中小企業的物流需求，提供快速且客製化的快遞服務，目前已累積超過2萬間的企業客戶。

因應年底旺季，Lalamove除了招募更多司機夥伴，也推出功能更強大的新版APP迎戰，透過系統升級，調整訂單媒合方式，讓消費者能夠迅速收送件，更持續強化與外送員的溝通，提升服務品質。

目前，Lalamove在台營運範圍為雙北與桃園全區，12月正式進軍台中。公司並承諾會繼續擴大服務範圍，明年至少開拓三個新城市據點，希望未來能將全台縣市都囊括在內，讓更多用戶能享受便利、快速的物流服務。

Lalamove主要運用科技優勢，簡化傳統物流的繁瑣手續，只要透過行動裝置操作，無論是代買外送、貨物運送，都能清楚明確，標榜GPS即時追蹤掌控物流現況，24小時全年無休不間斷服務。

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