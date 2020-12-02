KKBOX統計 華語音樂聆聽率下降、K-POP翻三倍成長

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

串流音樂業者KKBOX多元經營，發展為聲音社群品牌。KKBOX近期回顧2020音樂聆聽數據，提出警告：華語主流流行音樂式微不再只是警訊。從2014年以來到今年，聆聽量顯示，華語從2014年的高點至今銳減20%降到50%，K-POP從2014年翻倍成長從5%到15%，J-POP 止跌回升；西洋音樂從2017年以來也逐步下滑。

近年來日語聆聽表現回升，主要來自於日本唱片公司逐步開放音樂海外授權，最具代表的是日本國民天團「Mr.Children」音樂作品數位解禁，接著日本偶像團體「嵐ARASHI」一口氣上架過去發行的16張專輯共256首歌，以及日本R&B天王平井堅也在今年將作品全面數位上架，日本金曲陸續在 KKBOX 上架，吸引歌迷重新關注日本音樂。

去年演唱《鬼滅之刃》動畫主題曲〈紅蓮華〉，人氣更上一層樓的日本動漫歌姬 LiSA，也隨著《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》電影票房不斷刷新紀錄，主題曲〈炎〉10月份一上架便占據 KKBOX 日語新歌日榜、日語新歌周榜冠軍，短短一個月直衝日語年度單曲累積榜冠軍，更讓J-POP 整體聆聽衝高近2倍的流量。

另外，消費者對於音質有高度喜好，願意付費聆聽更好音樂。KKBOX 今年7月推出 Hi-Fi 無損音樂服務，提供超過4,000萬首無損音質的歌曲，從無損熱門歌單聆聽數據來看，華語流行和日語動漫並列第一（36%），接下來為 K-POP（15%）。而11月中開放以 KK Points 兌換試用 Hi-Fi 無損音樂服務，短短幾天就吸引超過五萬名網友申請試聽， KKBOX 也將於12月7日起開放所有會員申請付費使用 Hi-Fi 無損音樂服務，台灣音樂串流也正式進入無損音質世代。

KKBOX

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KKBOX：華語音樂收聽量減少 OTT流量成長

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