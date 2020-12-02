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曼迪High High狂歡動漫祭 12月3日台中新光三越登場

經濟日報 / 記者宋健生／即時報導
「曼迪High High狂歡動漫祭」在台中新光三越首度現身。記者宋健生／攝影
「曼迪High High狂歡動漫祭」在台中新光三越首度現身。記者宋健生／攝影

動漫迷看過來！「曼迪High High狂歡動漫祭」3日起在台中新光三越登場，超過千種台、日版周邊限量商品，現場購物消費滿額，就有機會抽精選好禮；另外還有滿滿的吸睛主題牆，要讓粉絲拍好拍滿拍美美。

熱門商品專區則有超人氣萬年小學生《名偵探柯南》、女孩們的永恆回憶《庫洛魔法使》、經典不敗的《火影忍者》、電力十足的寶可夢，以及讓人心跳不已的手遊《戀與製作人》、《歌之王子殿下》、《IDOLiSH7》等與日本同步的周邊商品，全部到齊。

年底衝人氣、也衝買氣，台中新光三越說，此次現場推出超強人氣一番賞，鬼滅之刃無限列車篇一番賞，除了煉獄、炭治郎、禰豆子等公仔外，還有全員睡覺中超可愛小公仔，光看就想跟著一起全集中呼吸。

庫洛魔法使一番賞有超夢幻魔法陣小圓包、小可玩偶、金屬吊飾，唯美風格系列商品華麗登場。

「曼迪High High狂歡動漫祭」除了主題情境牆讓粉絲拍得過癮，限量精品讓人買到瘋狂，還有為大小朋友量身打造的名偵探柯南姓名貼、庫洛魔法使紀念幣、火影忍者紀念幣及雷射金屬吊牌，新奇機台要讓粉絲愛不釋手。

台中大遠百年底搶市最後一波，也推出聖誕禮讚滿千送百超值優惠，12月4日起持指定信用卡消費，全館（數位3C/MUJI除外）單筆分6期滿6,600送200、數位3C（含APPLE/MUJI）單筆分6期滿萬送500。

國際精品（12月4日至8日）單筆滿2萬送1,000、百貨服飾（12月4日至21日）滿5,000送500；另外台中大遠百聖誕好驚喜，使用遠APP於百貨服飾消費滿3,000送300元電子禮券。

台中大遠百聖誕禮讚大撒年底壓軸優惠外，更精選館內包裝禮品，其中品牌保溫瓶、香氛組、卡通聯名款玩具、冬天保暖配件，均為選禮熱門品項。

台中大遠百年底搶市最後一波，也推出聖誕禮讚滿千送百超值優惠。記者宋健生／攝影
台中大遠百年底搶市最後一波，也推出聖誕禮讚滿千送百超值優惠。記者宋健生／攝影

火影忍者 名偵探柯南 遠百

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