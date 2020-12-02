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臺大管理碩士學分班熱烈招生中 12/15前享優惠

文 / 臺灣大學進修推廣學院

對於事業剛起步甚至已經成為管理者的人來說，無論是跨國企業或自營業者，職場上皆不可或缺管理專業知能。許多持有抱負的職場人士，雖有滿腔學習與上進的理念，然而常因工作年資的進修門檻或時間空間限制而無法順利學習。國立臺灣大學進修推廣學院特邀臺大管理學院專業師資，為有心學習者開辦「管理碩士學分班」，透過實體與網路課程等不同的學習方式，加強個人的專業職能、擴大學員們的管理視野，多年來已獲得各界菁英的肯定與支持。

臺大「管理碩士學分班」以互動教學法進行授課，提供學員多角度的思考學習。精心規劃「產」、「銷」、「人」、「發」、「財」等五管環環相扣的系統化課程，由基礎到進階，進行紮實的訓練。另外提供學員於正式開課前先行預修「財務報表分析」、「管理概論」等課程，幫助學員奠定基礎俾利學習之融會貫通。臺大進修推廣學院指出，該班程除有可依個人時間空間之現況考量選讀實體課程或網路課程之彈性外，更強調推動班程經營與學員社團，期能厚實與拓展人脈。此外，更會定期邀請政經領袖舉辦專題講座，以及舉辦企業參訪活動，結合理論與實務，擴大學員知識視野及交流。參加臺大進修推廣學院開辦的「管理碩士學分班」，學員可以透過高品質的教學學習，與來自各專業領域之高素質同學互相砥礪、拓展人脈。修讀臺大管理碩士學分班的林筱真曾指出：「原本以為臺大管理碩士學分班只能充實自己的商管知識，加入後發現學到的『實務經驗』更為豐富」。學員施懿真也指出：「感謝自己的選擇，讓自己來到這麼優秀的學校，才能遇見這麼優秀的教授及來自各行各業的同學們，並得到滿滿的知識與活力。」

臺大最新一期的「管理碩士學分班」目前已開始受理報名，109年12月15日前報名可享免預修課程費優惠，請有心學習者務請把握最佳優惠期限前完成報名。為縮短有志學習者的等待時間，該班程採取「隨報隨審」的方式，學員完成報名後7日內將以email通知錄取結果並通知註冊，完成註冊繳費後便可立即修讀預修課程。現在就立即上線報名，開始您強化個人管理職能的第一步。想進一步了解本課程，亦可報名參加109年12月27日、110年1月7日的課程說明會，或上【臺大推廣教育網】及電洽(02)2362-0502查詢。

「管理碩士學分班」https://bit.ly/36AWFRX

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