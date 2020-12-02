2020醫療科技展 盛弘集團率體系六家公司參展

盛弘醫藥（8403）今（2）日表示，今年將率領集團旗下六家公司參加2020醫療科技展，展現集團布局精準大健康生態系、以及今年參與防疫國家隊之成果，包括：預防醫學的精準健康及哈佛健診、醫療照護的敏盛醫院、社區藥局的躍獅連鎖藥局、醫藥採購的盛雲電商、ALTC長照網以及口罩熔噴布大廠敏成公司，期待逐步提升國內精準大健康市場的占有率與服務客群。

盛弘表示，在本次醫療科技展，集團由敏盛醫院為醫療核心事業，發展出一條龍式的健康照護體系，並逐步運用資訊科技朝向智慧化醫療照護相關應用，例如在精準健診部分，藉由「精準健康」帶領「哈佛健診」與「敏盛精準」展出基因檢測與健診2.0的健康預測的新型業務；在社區日常照護部分，則由「躍獅智慧藥局」與「醫電轉型」兩大公司為主體發展對社區居民的智慧健康整合照護模式。

在今年疫情中表現亮眼的口罩熔噴布大廠敏成，也展現成為防疫國家隊成員的榮譽，將展出研發「黃金奈米科技」濾材應用的階段性成果。同時，結合大數據、O2O及物聯網的數位智能服務的盛雲電商，則展示以電子病歷系統並結合電子商務與數位內容，可為診所有效分析醫藥耗用及庫存雲端管理，目前正推出限量100家診所免費使用HIS系統（Healthcare Information System）的優惠方案，挑戰2021年3,000家診所上線的目標。

此外，「ALTC長照網」是仿效Airbnb的共享經濟模式所成立的長照機構搜尋平台，目前合作機構超過300家，已成為全台最大的長照媒合平台。ALTC長照網首創長照機構免費體驗與住民評價制度，透過消費者評價提升機構品質，讓需求者減輕實地搜尋的時間，透過網路及評價可快速找到合適機構。

盛弘醫藥集團看重大健康市場的發展趨勢，致力於布建從保健、檢測、預防到治療、從養生到養老的完整醫療養護服務供應鏈，將旗下醫療資源串連是首要目標；不但積極將原有醫療服務結合新科技，建置雲端平台以線上結合線下實體經營，期以大數據分析創造大健康生態圈價值，維持集團的行業領先地位外，亦可逐步擴大集團的產值與規模。

盛弘所布建之醫療照護生態系統，即是布建以人為中心的健康管理策略地圖，橫向以精準健檢服務做預防照護，並經營慢性病與社區之早期／長期照護相關服務；而垂直整合向上透過採購平台串連藥品供應服務，往下則有電子商務平台及連鎖藥局作為社區服務管道，形成一體化的大健康產業價值鏈。

接下來盛弘亦將積極進行集團與跨領域產業的醫電整合，以迎接5G智慧醫療時代，拓展大健康產業的龐大商機。