國道首例ROT案 泰安服務區南下增建賣場慶開幕

國道1號自1978年通車以來，歷經40多年，交通部高公局為提升服務品質，首次將泰安服務區以ROT（整建、營運、移轉）方式委託民間機構投資經營，統一超商公司以「山暖花開 幸福泰安」為投資計畫之主軸特色取得經營權，北站增建案已於今年8月完成，泰安服務區整建工程之最後一哩路–南站增建案於今年4月開始裝修，已於今年11月底全面完工，引進知名連鎖咖啡店品牌–星巴克，於今（2）日正式開幕。

泰安服務區南站建築設計以音樂城堡樂園為主題，南站擴建之星巴克門市，延伸主建築物之設計概念，打造出夢幻積木城堡造型，以多個立體方形積木堆疊出主建築體，中間處則以三角形積木跳脫整體視覺，展現出3D立體感，帶給旅客截然不同的視覺體驗，「星巴克–泰安南門市」亦是目前星巴克進駐國道服務區八間門市中首間導入「現烤專案」之門市，提供法國直送的現烤糕點及由紐西蘭優質穀物與乳製品製成的現烤餅乾，也推出專屬泰安服務區之限定商品－泰安南馬克杯、泰安南隨行卡，帶給遊客一場嶄新的咖啡旅程。