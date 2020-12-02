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法人估台塑Q4本業獲利驚人成長 營運正式擺脫谷底

經濟日報 / 記者曾仁凱／即時報導

EVA和PVC雙箭頭，法人看好台塑（1301）第4季本業獲利成長驚人，估營業利益上看70億元，比起今年第3季和去年第4季都呈現「倍數」成長。加上新冠肺炎疫苗開發陸續傳出好消息，刺激明年經濟活動有望逐漸恢復正常，台塑營運將正式擺脫谷底。

台塑上周五受邀參加康和證券舉辦的小型法說會，本周法人陸續發出研究報告，釋出樂觀訊號。法人看好台塑手握近來熱門的兩大石化產品EVA（乙烯醋酸乙烯酯共聚物）和PVC，第4季利差擴大，本業獲利將出現驚人成長。

其中EVA受惠大陸太陽能上半年裝機落後，下半年掀起一波搶裝潮，推升第4季太陽能級EVA需求超級強勁；配合最近球鞋市場也開始回溫，用做鞋材的發泡級EVA需求跟著上來，EVA今年下半年價格不斷衝高，目前已經漲破每噸2,000美元，有利台塑相關產品利差擴大。預期這波EVA價格可望維持到明年農曆年。

另外台塑最重要的主力產品PVC，近期也受惠PVC乳化粉需求大增、大陸政府基礎建設、大陸水災重建、印度回補庫存等多重需求利多。

而在供給面，8月底的颶風重擊美國石化原料重鎮，造成PVC產能受阻，推升PVC最新價格已經漲到每噸1,100美元，創下近九年新高。接下來，大陸最新提出的「十四五」計畫，已明確表示將逐步淘汰年產30萬噸以下的電石法PVC產能，加上最近煤炭及電石價格上揚，都抑制大陸電石法的開工率。 這有利PVC價格繼續維持高檔，反觀上游原料㇠烯雖然最近也有上漲，但價格仍處於歷史偏低價位，有利台塑的PVC產品利差。

法人分析，台塑今年上半年受到疫情影響，營運出現虧損，第3季因認列台塑化權益法收入44.53億元及股利收入33.5億元等業外加持下，營運轉正，單季大賺103.5億元，不過實際象徵本業的營業利益僅33.57億元。

第4季台塑雖然少掉現金股利的業外奧援，但是在EVA和PVC等雙箭頭的帶領下，台塑第4季本業獲利將出現驚人成長，估營業利益上看70億元，季增率「翻倍」，更比去年同期大幅成長1.75倍。

而展望明年，隨著新冠肺炎疫苗開發傳出好消息，英國更是已經宣布本月起將開始施打新冠疫苗， 預期明年全球經濟活動可望逐步恢復正常， 帶動終端需求回溫，台塑營運將正式脫離谷底。

台塑化 太陽能

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