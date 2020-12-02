大同開發首款國產200kW電動巴士動力系統 已在驗證性能

大同（2371）跨足電動車市場，開發出首款國產200kW以上電動巴士動力系統，且與巴士廠配合，去年底開始進行整車實際路測與電動大客車性能驗證，已累積充分的實車調校與測試經驗，可為客戶調整操控感與客製化功能。

大同表示，深耕馬達事業70年，為國內大、小馬達產品在地領導品牌，近年積極投入發展電動車動力系統，配合巴士廠開發中型電動巴士馬達，自力開發的IE5超超高效率大型電動巴士動力系統獲第29屆台灣精品獎，該系統為馬達與驅動器搭配的動力系統產品，峰值功率達220kW，為首款國產200kW以上電動巴士動力系統。

大同指出，目前國內各電動巴士車廠所使用的動力系統主要來自國外，這次得獎的動力系統除在開發過程符合ISO 26262之V-shape流程，確保各模組軟、硬體功能正常外，更嚴密配合動力系統整合測試以及整車實測，以保障產品的品質與性能。

其中，採用永磁水冷式馬達實測最高效率達96%以上，符合IEC 60034-30-2規範最高效率IE5等級，驅動器最高效率達97%以上，不僅節電且可持久運作。

大同表示，與巴士廠配合，去年底開始整車實際路測與電動大客車性能驗證，目前已通過實車滿載20%之爬、駐坡測試，並模擬實際載客路徑，以ARTC續航力測試標準，超過法規要求的80km續航力。

大同說，在巴士滿載情況下，高速可達法規要求90km/hr以上，實測最高可達100km/hr，滿足電動大客車性能要求。這個動力系統已通過VSCC 56-1電磁相容性測試，可減少車廠將此動力系統整合至巴士上造成電磁干擾的風險。