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大同首款200kW電動巴士動力系統 獲台灣精品獎

經濟日報 / 記者張義宮／即時報導

大同（2371）公司深耕馬達事業70年，為國內大、小馬達產品之在地領導品牌，近年積極投入發展電動車動力系統，配合巴士廠開發中型電動巴士馬達，日前以自力開發的IE5超超高效率大型電動巴士動力系統榮獲第29屆台灣精品獎，該系統為馬達與驅動器搭配之動力系統產品，峰值功率達220kW，為首款國產200kW以上電動巴士動力系統。

目前國內各電動巴士車廠所使用之動力系統主要來自國外，大同此次得獎的動力系統除了在開發過程符合ISO 26262V-shape流程，以確保各模組軟、硬體功能正常外，更嚴密配合動力系統整合測試以及整車實測，以保障產品之品質與性能。其中，採用永磁水冷式馬達實測最高效率達96%以上，符合IEC 60034-30-2規範最高效率IE5等級，而驅動器之最高效率更在97%以上，不僅節電且可持久運作。

為配合國內電動巴士國產化之需求，大同IE5超超高效率大型電動巴士動力系統具備高扭力3000Nm可直結式輸出，節省空間也減少變速箱之能耗。

防水、防塵保護等級達IP 67，可對應不同行駛環境之需求，並在軟體中嚴密監控馬達與驅動器各項參數，確保行駛安全性，可說是專為電動大巴量身訂製系統，未來亦可配合大同TiMS智慧馬達感測器，於行車中心遠端監控電動巴士行車狀況。

大同與巴士廠配合，於去年底開始整車實際路測與電動大客車性能驗證，已累積充分的實車調校與測試經驗，可為客戶調整操控感與客製化功能。目前已通過實車滿載20%之爬、駐坡測試，並模擬實際載客路徑，以ARTC續航力測試標準，輕鬆超過法規要求之80km續航力。

在巴士滿載之情況下，高速可達法規要求90km/hr以上，實測最高可達100km/hr，滿足電動大客車性能要求。該動力系統已通過VSCC 56-1之電磁相容性測試，可減少車廠將此動力系統整合至巴士上造成電磁干擾風險。

大同 軟體

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