郭元益搶春節贈禮商機 推音樂糕餅禮盒
搶農曆春節的伴手禮贈禮商機，郭元益首次推出不只能吃、也充滿聽覺享受的音樂糕餅禮盒《小樂曲》，特別邀來設計師方序中親自操刀食物與包裝設計，該禮盒還附上三首演員鳳小岳創作歌曲，只要跟著《小樂曲》音樂故事小卡依序品嚐，五感滋味由淺微至濃厚，嶄新的吃餅配茶體驗，希望能為送禮者傳遞別具特色的心意與問候。
郭元益將以台灣之光-鳳梨酥，結合台灣的文山包種茶、珍珠奶茶、世界冠軍咖啡Fika Fika Café等代表性飲品；還有與味道最跳的花椒，融合台南17號關廟契作鳳梨製成的100%鳳梨酥、還有郭元益榮獲金獎的招牌鳳梨酥等，一盒可品嚐六款經典與創新口味。
郭元益副總經理郭建偉表示，選擇台灣最具記憶點的鳳梨酥來翻新，挑戰確實非常大，傳承數代的鳳梨大餅，在1993年正式改款成為現今鳳梨酥樣貌以來，一直都備受歡迎，不僅內餡精選台灣契作食材親自熬煮，外皮選用優質的荷蘭無水奶油與紐西蘭奶粉製作，包餡之前還會將餅皮以0度C冷凍八小時，讓外皮更融合與酥鬆，由老師傅費時烘焙的百年手藝，近十年來更成為銷售居冠產品。
「要與當代接軌，應該從最多人喜愛的品項升級！」他表示，郭元益繼2016年來陸續將經典傳家的「糕仔」、「冰沙餡餅」、「酥皮月餅」翻新，這次特別邀來設計師方序中聯手共譜小樂曲，就是期望持續結合在地設計與人文時尚、音樂元素，讓鳳梨酥重新以設計師糕餅呈現更多可能性，創造品牌差異化。
《小樂曲》不僅口味獨特，精緻小巧的外型也顛覆傳統鳳梨酥方形或圓形樣貌，方序中表示，每一顆鳳梨酥都如同跳躍的音符，隨著原創音樂的述說，從聽覺、味覺、視覺、嗅覺、味覺引領品嚐者的五感起伏，用樂曲引領味覺，讓吃餅配茶變成一個有故事性、充滿儀式感的體驗。
品嚐郭元益《小樂曲》音樂糕餅禮盒的儀式也非常特別，禮盒內附有精緻小卡，只要以手機掃QRCode，即可聆聽搭配不同口味的鳳梨酥主題曲，這也是郭元益品牌代言人鳳小岳首度以音樂人角色為其寫歌。
他與郭元益團隊及設計師方序中歷時超過半年一同發想與口味測試，品嚐過數十種超乎想像的鳳梨酥口味，終於選出最佳風味並化作詞曲。
三首單曲邀來金獎製作人陳建騏製作，由鳳小岳自彈自唱，完整演繹期望透過音樂傳遞的台式糕餅味覺記憶與情感，透過前所未有的音樂糕餅企劃，期望讓台灣糕餅師傅的職人精神與華語流行音樂人的浪漫感性，帶給消費者最有風格、最療癒的耶誕節與新年送禮提案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言