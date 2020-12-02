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台灣半導體、腳踏車好強 循環經濟再創從負到正價值

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導

在循環經濟產業政策支持下，台灣所打下的半導體、碳纖腳踏車王國也成功建構循環經濟靜脈系統，將不可再使用的晶圓盒華麗轉身為民生家具及展示櫃、被淘汰的碳纖腳踏車則加值為精密零件，成功創造從負到正的價值。

由台灣永續供應協會（TASS）主辦的「TASS2020亞洲永續供應+循環經濟會展」，自今（2）日起至12月4日在高雄世貿展覽館展開，為亞洲首屆以供應鏈為縱軸，產業成果及商業模式為橫幅的專業會展。經濟部工業局更特別設立「台灣永續主題館」，透過產業的成果展現循環經濟商業模式及高值化產品。

經濟部指出，台灣永續主題館邀請9家知名企業集結12項技術成果，規劃「資源循環」、「水循環」、「碳循環」三大主題，展現各主題透過技術及商業模式打造廢棄物料從負到正的價值躍升。

以創新技術加值再利用所帶動的「資源循環」，工研院中分院將食品加工的廢剩材料如豆渣及檸檬皮渣等，導入高值化加工技術，可再製成乳牛飼料添加物，豆渣則可製成寵物用品及飼料等，呈現循環利用的加值亮點。芒菓丹創意環保公司則運用台灣半導體所使用的棄置晶圓盒，打造出再生循環展示櫃及防疫隔板，並透過「以租代買」月租型商業模式，實踐循環經濟新商模。安能聚綠能公司則以微波熱處理技術將棄置碳纖腳踏車，蛻變為高科技零組件，再搭載完整的回收製程產線及設備，可彈性地處理不同種類的碳纖維強化聚合物，依照應用端的需求配合複材料加工技術來生產再生碳纖維產品，達到循環經濟的目的。

此外，新長豐實業公司則是展出「水循環」的關鍵亮點技術，該公司主要自主研發生產超濾、納濾、反滲透膜材料及各類模組系統相關產品，提供純水系統、物料濃縮分離、水回收回用、廢水處理等多元化的水資源解決方案；普泉科技公司研發的智慧新節能型再生水系統，使用被經濟合作暨發展組織（OECD）評比為最有潛力的電容去離子技術，具備低耗能特性，處理每噸水僅需0.5度的用電量，產水率大於85%。

而為了降低地球溫室氣體排放，長春人造樹脂廠公司展出以二氧化碳為原料，開發綠色化學品-環碳酸酯單體，作為綠色樹脂材料，可達到CO2減量排放與固碳的高值「碳循環」。還有中國鋼鐵公司，展出的「中鋼碳循環及區域能資源整合措施」，運用業務核心能力，帶動區域能資源整合、副產品多元開發等循環利用，減少能資源消耗及廢棄物產生，此外中鋼也與23家企業共同建構產業間資源分享與資源循環利用網絡，將相關副產物有效資源化。

廢棄物 中鋼

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