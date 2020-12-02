「許願樹」美學上山紮根 精銳建設帶領偏鄉九校遊藝術

精銳建設籌劃執行的「許願樹美學上山計畫」，趁著秋高氣爽好時節，邀請九所偏鄉師生參訪台中知名美學殿堂，其中包含了近期很夯的「藝游位境」藝術園區，讓美學教育走出教室。

精銳建設「許願樹」美學上山計畫，自2017年開辦至今，已持續五個學期，除了將美學師資送上山裡學校，每一期也都會舉辦一次校外教學「美學營」。

而原訂於今年暑假舉辦的美學營，因考慮疫情而改為戶外藝術參訪，卻也有意外收穫，從「玩中學」的走讀行程，讓無所不在的美學養份，自然而然地在孩子心中留下足跡，一個個綻放的笑顏就是最棒的成果展，

參加此次藝術一日遊的學校，包括苗栗縣南湖國中、圳頭國小、大湖國中、南湖國小、大湖國小、華興國小、霧峰復興國小、南投地利國小、法治國小等九所國中小學校。

今年第一站是精銳邀請當代藝術家共同打造的大型戶外藝術園區「藝游位境」，充滿繽紛多彩元素的「奇幻森林」場景，在視覺感官刺激同時，也觸發孩童豐富的想像力與好奇心。

精銳品牌部團隊搖身一變美學小老師，以淺顯易懂的方式介紹各個藝術作品的創作理念，激發出小朋友不設限的聯想力，個個爭先舉手向大家分享自己的心得。

位在東海藝文特區的「藝游位境」園區，是精銳AAM藝術館第二次移師戶外舉辦大型藝術展，將美學帶到戶外、走入生活，自9月20日開展以來，累計參觀人數已逾4萬人，成為台中最美拍照打卡點，展期到12月27日。

精銳秉持生活美學的品牌價值，表示未來建案落成後，也將收藏部份藝術家作品，裝置於社區公設空間。

藝術之旅第二站前往東海藝術國小，該校鄰近東海藝術街，極富人文藝術氛圍，學校發展主軸涵蓋國際藝術教育，包括校園設計開放綠帶，並運用大量裝置藝術將在地文化特色呈現無遺，讓參訪師生印象深刻。

漫步在東海國小草皮上的校羊-波特，更成為參訪中的驚喜彩蛋。行程也安排參訪東海大學路思義教堂及台中國家歌劇院。