世界新聞媒體年會 明年9月登場

因受新冠肺炎疫情影響，世界報業暨新聞出版協會（WAN-IFRA）宣布，決定將2021年第73屆世界新聞媒體年會，從原訂6月延至9月28至30日在台北舉行。

本次年會還包含第二屆世界媒體領袖高峰會、第28屆世界編輯論壇及第五屆女性新聞從業人員高峰會，預計將有來自全球120多個國家、1,000多位媒體高層來台與會。聯合報系經過長達兩年的爭取與協調，取得2021年會共同主辦。

協會執行長文森．裴恩表示：「我們最首要的考量，是顧及所有當地及國際貴賓以及相關人員的健康及安全。在過去的數周內，我們一直關注目前國際疫情的發展，並積極與當地夥伴協商。目前我們認為延後至9月是正確的決定。」

協會同時對台灣防疫成果表示讚揚，認為台灣在此次疫情中受影響最小，原因來自2,400萬人民及民主政府共同的努力。

聯合報系董事長王文杉說：「在2020年我們都經歷了新聞產業以及生活方式的巨大改變，希望2021年台北年會，可以成為反思後疫情時代的對話，並且創造新聞價值新契機的平台。」

世界報業暨新聞出版協會成立於1948年，總部位於德國法蘭克福。會員來自120多個國家的新聞主管人員、3,000多家公司，具有超過18,000種出版物及15,000個網站，聯合了全球72個全國性的報業集團，13家通訊社，是目前最具影響力及最多會員數的國際新聞組織。紐約時報、華爾街日報、彭博、衛報、金融時報、朝日新聞、法國世界報、Google、Facebook等全球知名媒體都是會員。

該協會主要宗旨是捍衛和促進新聞自由，支援世界各地新聞媒體的發展，促進成員組織間的合作。每年年會，協會都會頒發新聞自由金筆獎給表現傑出記者或媒體機構，以表彰他們對捍衛和促進新聞自由的貢獻。