vivo砸百萬自製「AC LIVE秀」喊話搶攻手機市占前三

全球前五大手機品牌vivo今年進軍台灣滿三年，看準台灣消費者對娛樂影視內容的高敏感度，顛覆傳統僅強調產品特色的的行銷手法，推出結合現今流行的「網路節目」與「實測」手機功能為主題的「vivo AC LIVE秀」。vivo表示，12月是台灣vivo三歲生日，除了推出一系列三周年活動之外，也將陸續在全台六都完成體驗店布局，目標搶攻市占前三名。

vivo三周年活動邀請金鐘獎節目製作人梁庭豪操刀，用最新旗艦手機vivo X50 Pro，趣味將十多年前的本土經典綜藝節目《TV搜查線》、《案發現場躲貓貓》與《你要去哪裡》復刻打造為《vivo YT搜查線》、《vivo 按發現場》與《vivo 你要喝什麼》等三周年特別企畫節目。

活動首發《vivo YT搜查線》由阿Ken與派翠克擔任主持人，上線三天立即累積近兩百萬觀看人數，網友們紛紛留言「好懷念以前的《TV搜查線》，我每週都看」、「超級好笑，還是跟以前一樣灑狗血」。

第一集《vivo YT搜查線》請到阿Ken、派翠克和「棒棒堂」成員威廉等卡司，搞笑重現10多年前《TV搜查線》的經典笑梗，成功創下近兩百萬點擊高人氣。

今天晚間八點播出的第二集《vivo 按發現場》，找來嗨咖、Dora 謝雨芝、馮秉軒(餅乾)擔任特派員，和超過十年未出現在台灣綜藝節目中的原《案發現場躲貓貓》班底「九孔」現身藏匿賣場，特派員只要在限時內找到和嫌疑犯即算過關。

第三集靈感則來自《你要去哪裡》的《vivo 你要喝什麼》則由阿達、美麗本人、禁藥王與栗子等人擔綱演出，角色皆是深受年輕族群歡迎的明星與YouTuber，展現vivo與台灣消費者互動與拉近距離的野心。

根據GFK市調機構統計顯示， vivo10月份更創下銷售量第四、銷售額第五佳績，為進入台灣市場以來最好成績。

vivo表示，12月是 vivo正式進軍台灣滿三年，除了斥資數百萬推出「vivo AC LIVE秀」等一系列特別企劃之外，也全面佈建更完善的銷售據點，今年起已在台北三創、高雄夢時代和台中一中設置體驗店，12月也將在台南增設新門市，陸續明年六月前完成台六都完成布局，目標搶攻市佔前三名。