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大同新任公司治理主管 財務長陳明男出線

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

大同（2371）今（1）日晚間公告，由新任財務長陳明男擔任公司治理主管，公司治理委員會也全面改選，由董事林宏信、郭添輝及獨董王金來、李勝琛及龔鍾嶸擔任。

陳明男是大同董事長林文淵在中鋼集團的老戰友，曾任中鋼碳素（中碳）財會處處長、總經理特助，11月中才正式接下大同財務長的職務。林文淵先前對外公布財務長人選時，表示有得力的總經理、財務長協助，他才會輕鬆，由此看得出林文淵對陳文男十分信任。

大同公司治理主管一職本由前法務長趙安擔任，但趙安在11月2日、大同召開臨股會後第一次董事會當天，與公司協議資遣，治理主管職位也因此懸缺近月。

大同今日也同步改選公司治理委員會，舊任者為林郭文艷、蘇鵬飛、張益華、劉宗德及謝穎昇等上屆董事及獨董，現則由董事林宏信、郭添輝及獨董王金來、李勝琛及龔鍾嶸擔任。

大同 林文淵

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