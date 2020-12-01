不畏打房風聲 11月台中、台北移轉棟數衝出59個月新高

今年11月的買賣移轉棟數出爐！台灣房屋集團趨勢中心彙整六都地政局數據統計顯示，11月台北市移轉量3,271，月增21.2%，年增36.5%；新北市6,047棟，月增9%，年增19.7%；桃園市4,277棟，月增22.7%，年增幅亦達9%；台中市5,191，月增4.7%，年增更高達53.4%。

南二都的部分，台南市2,068棟，月增11.2%，年增13.1%；高雄市3,740棟，月增幅16%，年增率則為20.3%。六都合計24,594棟，月增12.9 %，年增24.9%。總結來看，六都11月不論年月表現均以耀眼紅盤作收，其中台中、台北單月交易量皆創下59個月新高，台中更以53.4%的年增幅笑傲各都，表現令人驚豔。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，11月各都交易數據紅不讓，主要是上月受連假影響導致基期偏低，加上年底傳統購屋旺季報到，新北、桃園、台中、高雄等地又不乏新案交屋，買賣移轉棟數因而衝高，締造亮眼數據。

台中以年增幅達53.4%奪冠，主要受捷運利多及好市多開幕帶動，北屯區買氣尤其熱絡，11月交易量衝破千棟里程碑，佔比更高達全市的五分之一，由於北屯區各重劃區推案蓬勃，往後陸續交屋將使買賣移轉棟數於在高處盤旋，因此冠軍寶座短期內難以撼動。

台北市的單月交易量同樣創近五年高峰，有趣的是，北市11月交易量由文山、萬華兩低價區領銜，張旭嵐指出，台北市單價總價高，自住客追價意願有限，使得成交量集中在相對親民的文山、萬華兩地，加上兩地有建案陸續交屋，才讓11月的買賣移轉棟數大躍進。

在月增幅方面，桃園市以22.7%居各都之冠，台灣房屋桃園區總經理邱繼緯表示，首先是因新案交屋，如11月交易量居冠的桃園，便是在「佳陞運動家」、「名嘉清境」、「禾林山知間」等案交屋拉抬下，才得以超越中壢重回冠軍寶座。此外，今年疫情促使企業返台投資，桃園作為國家門戶及工商大城，吸引不少台商回流，並為房市注入就業商機，使買賣移轉棟數穩健成長。