八里台北港4塊土地30億標出 新竹物流搶下三塊

新北市府積極發展八里，今年釋出台北港4塊基地招商，已經全數標出，總投資金額達30億元，輝達玻璃將興建玻璃加工場，新竹物流也要投入規劃海運快遞，將創造760個就業機會。屋比房屋總監陳傑鳴表示，雖政府引進不少產業進駐，但八里缺乏民生建設基礎，大眾交通系統不足，短期仍難吸引民眾定居，重劃區空屋比率偏高。

八里是新北市重要的國際商港城市，鄰近雙空港、雙海港，對內還有串北北基聯產業圈的區位優勢，市府盼將八里規畫成海空物流及生產製造的軸心城市。

新北市經發局繼4月將台北港特定區第二種產業專用區多達5000平方公尺的A區招標出去後，現在又成功將B、C、D區共19020平方公尺的土地招標出去，得標者為台灣物流領導品牌之一的新竹物流公司。

新北市經發局長何怡明指出，這次新竹物流得標後，不只能降低台北港貨運的成本，同時還可發展無接觸經濟，也盼新竹物流未來能帶領台北港往智慧物流、智慧製造等方面轉型，打造成新的產業園區。