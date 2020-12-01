瞄準「她經濟」！台中市首屆2020女麗購將於9日登場

台中市率全國之先瞄準「她經濟」，將於12月9日至明年2月6日舉行首屆「2020台中女麗購」，市府首創以女性經濟為主題的購物節，希望在耶誕節、跨年、農曆新年再創購物熱潮。

民眾只要在台中任一店家消費滿500元，於「台中購物節」APP登錄發票，就有機會抽中鑽戒、汽車及最大獎黃金50兩。台中市政府期盼藉此迎戰歲末採購旺季，再帶動台中消費產值、創造新一波經濟熱潮。

台中市政府今（1）日於市政公園舉行「2020台中女麗購」啟動儀式，邀請新生代藝人林彥君與副市長令狐榮達，一同為活動揭開序幕。

「Ladys不僅beautiful還powerful！」令狐榮達說，女性在各種身分、崗位上表現出多元面向，購物不僅是為了打點自己，還要照顧家人、長輩、小孩的食衣住行，據第二屆台中購物節數據顯示，女性消費占比超過六成，可見女性經濟不容忽視。

林彥君表示，雖然她是台北人，但常到台中玩，因為台中不只天氣好，而且餐廳很棒，食物價格也非常合理，大呼自己「真的很愛台中！」

林彥君笑說，自己在購物節貢獻不少消費金額，卻沒有抽到豪宅，這次一定要把最大獎黃金50兩抱回家；令狐榮達也提醒她，今年米其林指南首度納入台中，多了許多星級、必比登及餐盤推薦美食，歡迎多多到台中品嚐。

台中市經發局指出，今年第二屆台中購物節創造超過90億元經濟產值，獲店家及民眾肯定，市府再推出「2020台中女麗購」，60天活動期間，民眾至台中任一店家消費累計滿500元，即可於APP登錄發票獲得1組抽獎序號。

為使民眾快速上手，「2020台中女麗購」將延用台中購物節APP，民眾只要下載或更新現有程式至最新版本，即可快速掃描發票登錄抽大獎。

經發局透露，這次活動好禮除了有最大獎黃金50兩，也將推出線上天天抽美妝保養品、現場週週抽美妝保養品10萬元禮金、雙週抽按摩椅，以及月月抽汽車、鑽戒，線上還有許多驚喜禮贈送活動等民眾來參加抽獎。

此外，為符合後疫情時代多元化的消費型態，活動也媒合「東森網路購物」平台業者推動線上購物合作，讓消費者可以在線上一指選購台中的各項好物。