新北11月房市交易多近一成 新店行政園區完工最熱門

新北市地政局今公布11月房市交易移轉棟數共計6047棟，較10月增加498棟，增加幅度9%，以新店、五股、板橋增加最多，其中新店因行政園區完工，周邊新成屋移轉棟數大幅增加，房市最熱。

地政局統計，新店區11月房屋交易棟數613棟，較上月增加206棟，增幅50.6%，成長最多；五股及板橋則各增加81棟及62棟。

地政局科長歐彥熙表示，新店11月的新成屋移轉棟數為201棟，128棟集中在剛落成的新店行政園區周邊，比例超過6成，另外新店區的中古屋移轉棟數也較上月增加，應為新店行政園區落成帶動房市交易熱潮。

另外，五股洲子洋重劃區及江翠北側重劃區、亞東醫院生活圈周邊新成屋移轉棟數也明顯增加，91棟新成屋移轉數集中在洲子洋周邊，121棟集中於江翠北側及亞東醫院周邊。

住商不動產企畫研究室經理徐佳馨表示，10月連假是造成買氣下滑的重要因素，時至傳統第四季旺季，買氣原本就就好，加上現階段貸款成數佳，也讓買方勇敢進場。新店與板橋近幾年推案多，又逢年底交屋潮，交易量會加溫。