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誠品電商上線迎戰博客來 吳旻潔：內容性商品是優勢

經濟日報 / 記者何秀玲／即時報導
誠品佈局多時的電商「誠品線上」1日開站，右二為誠品董座吳旻潔率主管出席電商發布記者會。記者何秀玲／攝影
誠品佈局多時的電商「誠品線上」1日開站，右二為誠品董座吳旻潔率主管出席電商發布記者會。記者何秀玲／攝影

誠品佈局多時的電商「誠品線上」1日開站，三分之一為書，三分之二為非出版品，最大亮點為「OMO虛實整合」掃描下單，若實體店沒貨，店員提供網址，讓消費者在電商下單，宅配到府免提貨，線上同享實體折扣。誠品董座吳旻潔表示，期望誠品線上業績能有雙位數成長，才是有動能的網站。

此外，誠品線上未來要面對是同性質的博客來的競爭。對此，吳旻潔表示，誠品線上的優勢，是提供「內容性商品」，「實體是場所精神，虛擬通路提供的是生活美感」，希望讓消費者到線上享受幸福感，而非單純只是希望消費者買東西。

「誠品線上」除了有中外文書籍之外，以及精選全球首發文具，還有歐美日生活風格選品，以及米麵食品，衛生清潔等民生用品。

誠品過去物流是貨送各店，再從各店出貨，物流中心沒有放庫存；現在已轉型為倉儲型物流，空間比以前增加一倍，結合上百台機器人，夜間也能快速理貨，大幅提升到貨速度，未來考慮全品項都能24小時到貨。吳旻潔表示，以前誠品想做快速到貨，但沒能力，現在已有能力，所以送貨時間除了快速之外，更重要的是最適合的時間點到貨。

吳旻潔表示，如果與純電商相比，相信許多人都是價格導向，而誠品線上的優勢，是提供「內容性商品」，開發商品的故事，並結合目前200多萬位會員；誠品可從中了解消費者都買什麼書，或買什麼唱片，甚至去過誠品哪些店，未來都能從大數據分析這些軌跡，進一步提生活提案給會員。

目前誠品線上並未與誠品會員APP進行整合，吳旻潔說，整合是明年目標之一，現在包括呈現的商品和支付工具，都有需要優化之處；協助實體書店，讓消費者找書更快速，以及專櫃品牌進入誠品線上，將為未來一年來的努力方向。

誠品 吳旻潔 電商

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