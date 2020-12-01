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摩斯成首家台灣豬標章示範店 預估台灣豬明年價格上漲

經濟日報 / 記者嚴雅芳／即時報導
農委會主委陳吉仲(中)下午與中央畜產會董事長林聰賢（右）前往摩斯漢堡創始店，頒發第一張台灣豬證明標章供其懸掛，由東元餐飲集團會長黃茂雄（左）代表接受。 聯合報系記者杜建重／攝影
農委會主委陳吉仲(中)下午與中央畜產會董事長林聰賢（右）前往摩斯漢堡創始店，頒發第一張台灣豬證明標章供其懸掛，由東元餐飲集團會長黃茂雄（左）代表接受。 聯合報系記者杜建重／攝影

安心食品（1259）旗下摩斯漢堡新生店，於今（1）日掛牌成為全台第一家台灣豬標章示範店，摩斯漢堡全台284家店鋪同步申請農委會中央畜產會台灣豬標章，全數審核通過。安心食品副總何頎胤表示，摩斯漢堡原來就100%採用台灣豬，才能成為全台第一家拿到標章的示範店，明年將開放含萊克多巴胺的美豬進口，預估台豬在市場需求增加下，明年價格會上漲，但摩斯漢堡會努力控制成本，以維持產品售價、不漲價。目前豬肉品項占台灣摩斯營收約1-2成。

除了摩斯漢堡，隨著萊劑美豬開放日期愈來愈近，近期餐飲業者申請台灣豬標章的申請案明顯增加，預期至今年底，申請案可達1.5萬件，財團法人中央畜產會表示，申請該標章的店家類型以具品牌知名度的連鎖餐飲企業為主，包括鼎泰豐、四海遊龍、添好運、美珍香等，一經審核通過，標章會即刻寄出供其張貼。

安心食品表示，直營的每一家摩斯漢堡的食材都是採用台灣豬，無論是早餐新品日式胡麻豬排福堡及元氣厚培根福堡、咖哩豬排堡，及經典商品藜麥薑燒珍珠堡，以及湯品的豚汁蔬菜湯、藜麥豚燒總匯沙拉，都是採用台灣豬製作的餐點。

對於明年台灣豬的價格變化，何頎胤表示，目前還在與供應商議定明年的價格，但現階段看，市場需求是增加的，台灣豬上漲機會大，即便成本恐墊高，但摩斯漢堡會維持價格，盡量做到不讓產品漲價。

何頎胤表示，為增加對食材的掌控，內部目前也評估將在屏東一處7200坪的土地設置農科園區，預計投資2-3億元，主要生產供摩斯漢堡使用的雞塊和米漢堡的米板。摩斯漢堡一向重視農產品的生產履歷，會持續對食材進行把關。

摩斯漢堡 餐飲業

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