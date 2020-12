汽車達人龍哥憂購車補助落日 12月車市恐怕會更旺

國內車市在11月銷售再寫佳績後,12月的車市恐怕會更旺!汽車達人龍哥指出,主要是「汽機車汰舊換新貨物稅減免補助」將在明年1月7日到期,由於政策都還沒有宣布新的策略,如果補助沒有繼續,12月跟明年元月買車就差5萬元,激勵想買車的銷費者全面搶進換車。裕日車(2227)送伊萊克斯強效靜頻吸塵器、和泰車(2207)特定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏電視,買車送好禮,讓還在猶豫要不要換車、買車的消費者進場買車。

因政策延續一直沒有新進度,今年底購車跟明年可能就差5萬元,逼出新一波汽車市場新買氣,加上新冠疫情無法出國,只能選擇在國內旅遊,換一台新車更適合出遊,催出新車熱銷,汽車業界也推估,12月的汽車掛牌數數有機會突破11月4.6萬輛,有望刷新歷史同期新高紀錄。

汽車汰換補助政策還沒有進一步消費,12月各家車廠都積極催買氣,和泰車、裕日車、中華車(2204)及三陽車旗下代理的品牌都推各種優惠搶市,另外還有福特、本田等品牌銷售端也很用心;也因為需求熱絡,各家汽車生產廠業績跟著長紅,包括國瑞汽車、福特、裕隆(2201)、三陽(2206)等,國產車生產線都是加班趕工的盛況,重現多年前國內車市銷售熱絡的榮景;至於明年,現在各車廠也無法看這麼遠,眼前訂單也落袋最重要。

國內車市,休旅車仍舊是銷售票房保證。和泰車的Corolla Cross接單早已破萬輛,11月銷售寫下單月領牌5319 台,刷新單一SUV 的最高紀錄,旗下的RAV4銷售台數也很亮眼,達到2164台, Altis 座穩轎車銷售第一寶座,銷售台數達1868台,Altis也是這波買車送電視的銷售車款,12月銷售台數還會衝高。

裕日車的Sentra、KICKS銷售分別為1352及1081也是銷售火紅熱門車款,在客程區隔開後,KICKS的訂單可說不受Cross推出影響;另外,Focus和KUGA11月賣出1949台,僅次於Cross及、RAV4兩款車,是市場銷售第三名的車款,持續缺車當中;另外,三陽代理的現代Venue也是11月銷售相當熱門車款。

裕日車今天更宣布,貼心提供車主更多的選擇,12月1日起至12月31日止,限時隆重推出「NISSAN Can Share」購車優惠專案,凡入主NISSAN國產全車系,即可獲得瑞典精品伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器1台,再享3萬元優惠購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固,以及舊換新5萬元優先領專案等六大超值禮讚,最高優惠總價值達15萬元,讓消費者輕鬆成為NISSAN車主。