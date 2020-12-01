汽車達人龍哥憂購車補助落日 12月車市恐怕會更旺

國內車市在11月銷售再寫佳績後，12月的車市恐怕會更旺！汽車達人龍哥指出，主要是「汽機車汰舊換新貨物稅減免補助」將在明年1月7日到期，由於政策都還沒有宣布新的策略，如果補助沒有繼續，12月跟明年元月買車就差5萬元，激勵想買車的銷費者全面搶進換車。裕日車（2227）送伊萊克斯強效靜頻吸塵器、和泰車（2207）特定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏電視，買車送好禮，讓還在猶豫要不要換車、買車的消費者進場買車。

因政策延續一直沒有新進度，今年底購車跟明年可能就差5萬元，逼出新一波汽車市場新買氣，加上新冠疫情無法出國，只能選擇在國內旅遊，換一台新車更適合出遊，催出新車熱銷，汽車業界也推估，12月的汽車掛牌數數有機會突破11月4.6萬輛，有望刷新歷史同期新高紀錄。

汽車汰換補助政策還沒有進一步消費，12月各家車廠都積極催買氣，和泰車、裕日車、中華車（2204）及三陽車旗下代理的品牌都推各種優惠搶市，另外還有福特、本田等品牌銷售端也很用心；也因為需求熱絡，各家汽車生產廠業績跟著長紅，包括國瑞汽車、福特、裕隆（2201）、三陽（2206）等，國產車生產線都是加班趕工的盛況，重現多年前國內車市銷售熱絡的榮景；至於明年，現在各車廠也無法看這麼遠，眼前訂單也落袋最重要。

國內車市，休旅車仍舊是銷售票房保證。和泰車的Corolla Cross接單早已破萬輛，11月銷售寫下單月領牌5319 台，刷新單一SUV 的最高紀錄，旗下的RAV4銷售台數也很亮眼，達到2164台， Altis 座穩轎車銷售第一寶座，銷售台數達1868台，Altis也是這波買車送電視的銷售車款，12月銷售台數還會衝高。

裕日車的Sentra、KICKS銷售分別為1352及1081也是銷售火紅熱門車款，在客程區隔開後，KICKS的訂單可說不受Cross推出影響；另外，Focus和KUGA11月賣出1949台，僅次於Cross及、RAV4兩款車，是市場銷售第三名的車款，持續缺車當中；另外，三陽代理的現代Venue也是11月銷售相當熱門車款。

裕日車今天更宣布，貼心提供車主更多的選擇，12月1日起至12月31日止，限時隆重推出「NISSAN Can Share」購車優惠專案，凡入主NISSAN國產全車系，即可獲得瑞典精品伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器1台，再享3萬元優惠購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固，以及舊換新5萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達15萬元，讓消費者輕鬆成為NISSAN車主。