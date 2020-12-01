快訊

驚悚！豪雨致災 蘇花武塔路段冒「天坑」直通太平洋

汽車達人龍哥憂購車補助落日 12月車市恐怕會更旺

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
和泰汽車搶攻12月車市銷售，推出限量「TOYOTA 傲視好禮大方送」。業者／提供
和泰汽車搶攻12月車市銷售，推出限量「TOYOTA 傲視好禮大方送」。業者／提供

國內車市在11月銷售再寫佳績後，12月的車市恐怕會更旺！汽車達人龍哥指出，主要是「汽機車汰舊換新貨物稅減免補助」將在明年1月7日到期，由於政策都還沒有宣布新的策略，如果補助沒有繼續，12月跟明年元月買車就差5萬元，激勵想買車的銷費者全面搶進換車。裕日車（2227）送伊萊克斯強效靜頻吸塵器、和泰車（2207）特定車款送JVC 55吋QLED量子點全面屏電視，買車送好禮，讓還在猶豫要不要換車、買車的消費者進場買車。

因政策延續一直沒有新進度，今年底購車跟明年可能就差5萬元，逼出新一波汽車市場新買氣，加上新冠疫情無法出國，只能選擇在國內旅遊，換一台新車更適合出遊，催出新車熱銷，汽車業界也推估，12月的汽車掛牌數數有機會突破11月4.6萬輛，有望刷新歷史同期新高紀錄。

汽車汰換補助政策還沒有進一步消費，12月各家車廠都積極催買氣，和泰車、裕日車、中華車（2204）及三陽車旗下代理的品牌都推各種優惠搶市，另外還有福特、本田等品牌銷售端也很用心；也因為需求熱絡，各家汽車生產廠業績跟著長紅，包括國瑞汽車、福特、裕隆（2201）、三陽（2206）等，國產車生產線都是加班趕工的盛況，重現多年前國內車市銷售熱絡的榮景；至於明年，現在各車廠也無法看這麼遠，眼前訂單也落袋最重要。

國內車市，休旅車仍舊是銷售票房保證。和泰車的Corolla Cross接單早已破萬輛，11月銷售寫下單月領牌5319 台，刷新單一SUV 的最高紀錄，旗下的RAV4銷售台數也很亮眼，達到2164台， Altis 座穩轎車銷售第一寶座，銷售台數達1868台，Altis也是這波買車送電視的銷售車款，12月銷售台數還會衝高。

裕日車的Sentra、KICKS銷售分別為1352及1081也是銷售火紅熱門車款，在客程區隔開後，KICKS的訂單可說不受Cross推出影響；另外，Focus和KUGA11月賣出1949台，僅次於Cross及、RAV4兩款車，是市場銷售第三名的車款，持續缺車當中；另外，三陽代理的現代Venue也是11月銷售相當熱門車款。

裕日車今天更宣布，貼心提供車主更多的選擇，12月1日起至12月31日止，限時隆重推出「NISSAN Can Share」購車優惠專案，凡入主NISSAN國產全車系，即可獲得瑞典精品伊萊克斯PURE Q9強效靜頻吸塵器1台，再享3萬元優惠購車金、多酚PM2.5負離子空氣濾網、臭氧殺菌服務、高額零利率分期、68無限延長保固，以及舊換新5萬元優先領專案等六大超值禮讚，最高優惠總價值達15萬元，讓消費者輕鬆成為NISSAN車主。

國內銷售冠軍王和泰車，針對12月的車市也祭出優惠，搶攻年底車市強強滾商機，12月推出限量「TOYOTA 傲視好禮大方送」，購買指定車款，就送JVC 55吋QLED量子點全面屏，市價約台幣39,999元。除交車禮之外，TOYOTA還推出最高70萬0利率分期優惠，讓顧客資金運用更加彈性，購車更為輕鬆。除此之外，政府汰舊換新補助進入最後倒數，全車系搭配政府汰舊換新補助可再省5萬；若使用政府振興三倍券購買指定車款，還可抵一萬元購車金。

Altis 座穩轎車銷售第一寶座，11月銷售台數達1868台。業者／提供
Altis 座穩轎車銷售第一寶座，11月銷售台數達1868台。業者／提供
「NISSAN Can Share」限時分享嚴選精品好禮，最高優惠總價值達15萬元。業者／提供
「NISSAN Can Share」限時分享嚴選精品好禮，最高優惠總價值達15萬元。業者／提供
NISSAN ALL NEW SENTRA 讓消費者再度愛上轎車，改款推出後銷售一路長紅。業者／提供
NISSAN ALL NEW SENTRA 讓消費者再度愛上轎車，改款推出後銷售一路長紅。業者／提供

車市 和泰車

延伸閱讀

林學圃看好明年全球車市報復性反彈 輪胎業利多

國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

11月台灣車市就靠它 5319輛Corolla Cross上路

11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高

相關新聞

摩斯成首家台灣豬標章示範店 預估台灣豬明年價格上漲

安心食品（1259）旗下摩斯漢堡新生店，於今（1）日掛牌成為全台第一家台灣豬標章示範店，摩斯漢堡全台284家店鋪同步申請...

林學圃看好明年全球車市報復性反彈 輪胎業利多

南港輪胎（2101）名譽董事長林學圃看多明年全球輪胎市場，他認為隨著疫苗開發陸續傳出好消息，今年受到壓抑的全球汽車市場，...

永豐金證券攜手雲林家扶 齊聚台西「豐公益」

「心中有愛，一起同行」，永豐金證券豐公益邁入第三年，志工團擕手雲林家扶近百人齊聚台西海口故事屋演出「綠色生活21天」，以...

台南耶誕跨年系列活動防疫 康那香捐贈8萬片口罩

台南市耶誕跨年系列活動本月開跑，陸續安排多項精彩活動，口罩大廠康那香董事長戴榮吉配合衛福部秋冬防疫專案啟動，慷慨捐贈8萬...

大直商圈再掀百貨大戰！忠泰首家商場2022開幕

忠泰集團今（1）日宣布從建築跨足實體百貨商場，打造「NOKE忠泰樂生活」，落腳大直，預計2022年第1季開幕。商場將有三...

大直將有萬坪新商場！NOKE忠泰樂生活2022年春季開幕

忠泰集團布局實體商場，落腳大直。由建築開發起家的忠泰集團近年持續加碼生活事業佈局，並在北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區啟...

元精精密機械廠引進5千萬設備 催生國內風機產業鏈

彰化縣和美鎮元精精密有限公司不畏疫情擴大投資，引進日本造價5千萬元的研磨機，將能研磨加工出精度更高的大型功件，將有助催生...

國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

國內車市11月銷售衝4.6萬台新記錄，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄，前次為1992年的4.44萬台。汽車達人指出，...

台灣中油開採15年 查德奧瑞油田原油第一船抵台

台灣中油今天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞等來賓...

11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高

11月受惠於各廠牌加大販促力道，且汰舊換新補助將於明年1月份截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；11月總市...

中油查德探採有成 第一船原油今運抵高雄

中油前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日於中油大林煉油廠105號碼頭舉辦...

幫助浪浪！全家募集點數做公益 目標1.5億會員點數

全家（5903）即日至1月26日，將與中華民國保護動物協會攜手，以1.5億會員點數為目標，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

NOR漲價 華邦董座大買自家股

千葉火鍋豐原店12月4日試賣 明年全台要衝30店

半導體風暴 中芯將列美黑名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。