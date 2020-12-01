臺鹽與高鐵合作 「台鹽海洋鹼性離子水」Ｑ萌變身

「台鹽海洋鹼性離子水」Ｑ萌變身，陪伴大家一起快樂出遊！「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」首度推出聯名食品，由超人氣P助與粉紅兔兔，化身為高鐵列車長與服勤員，躍上「台鹽海洋鹼性離子水」420ml經典小容量瓶身萌樣爆棚！預計將以萌萌波光強勢席捲、攻佔國內外旅客的心!

臺鹽公司吳旭慧總經理表示，臺鹽與高鐵合作，希望將台灣最好、最獨特的離子水健康行銷國際！而臺鹽提供高鐵商務車廂旅客「台鹽海洋鹼性離子水」已有三年多，優良品質與甘甜口感，深獲國內外旅客讚賞。此次高鐵與臺鹽共同開發，注入超人氣聯名，與過往經典綠色瓶身不同的設計，同步改用透明瓶身搭配粉紅色瓶蓋、Q萌換「妝」別具風格。就像臺鹽不斷突破創新，透過強大品牌力加乘效果，為消費者提供最優良的產品與最佳的服務。

來自台灣通霄純淨天然海洋的「台鹽海洋鹼性離子水」，每年平均銷售量疊起來高度超過5千座玉山，是國內機能水市佔率冠軍，獨家先進的「離子交換膜電透析」專利製程技術，不僅是「全國第一支榮獲SNQ標章認證」的健康好水，並榮獲2020年「國際風味暨品質評鑑（iTQi）2星金獎」，以及四度蟬聯健康品牌風雲賞飲品類包裝水首獎等國內外大獎殊榮，堪稱全方位照顧國人健康無可取代的好水，樹立台灣包裝水的品質新標竿!