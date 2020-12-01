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東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

台南耶誕跨年系列活動防疫 康那香捐贈8萬片口罩

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南耶誕跨年系列活動防疫，康那香捐贈8萬片口罩，圖為該公司口罩生產線。記者謝進盛／攝影
台南耶誕跨年系列活動防疫，康那香捐贈8萬片口罩，圖為該公司口罩生產線。記者謝進盛／攝影

台南市耶誕跨年系列活動本月開跑，陸續安排多項精彩活動，口罩大廠康那香董事長戴榮吉配合衛福部秋冬防疫專案啟動，慷慨捐贈8萬片口罩，作為耶誕跨年系列活動防疫之用。

台南市長黃偉哲表示，面對新冠肺炎疫情衝擊，醫療用口罩需求大增，康那香企業深耕台南51年，積極配合政府口罩生產政策，成為口罩國家隊重要一員，充分展現企業社會責任精神，更感謝戴榮吉長期為地方奉獻、付出，歡迎全台灣民眾到台南體驗古都文化。

另外，2020觀光工廠嘉年華「香約在將軍 『GO』健康嘉年華」，本周日上午將在將軍區康那香不織布創意觀光工廠登場，現場集結台南市各家觀光工廠與台南在地特色攤商，將以「GO健康千人健走活動」、「樂活闖關活動」、「創意吊飾DIY」、「嘉年華活動」及「市集活動」等五大主題。

活動更特別與YoYo TV合作，邀請到小朋友最喜愛的酪梨姐姐及柳丁哥哥到場表演，帶給民眾超值嘉年華體驗，邀請民眾一同前往同樂。

經發局長陳凱凌說，南市共有24家觀光工廠，數量為全國第一，有2家國際亮點觀光工廠及4家優良觀光工廠，市府致力於推動觀光工廠之間合作串聯，如協助導入五感體驗、綠能、雙語等元素，並進行國內外整合行銷，如辦理觀光工廠嘉年華、參與國內外展覽、拍攝英日文行銷影片等。透過積極輔導觀光工廠內部優化與外部行銷，期能將觀光工廠推廣至其他縣市，增加觀光工廠來客數與營業額。

更多精彩活動詳情請至台南市觀光工廠網站查詢：http://www.tourismfactory.tw/index.php

康那香公司董事長戴榮吉（左一）再捐8萬片口罩，作為台南市耶誕跨年系列活動防疫之用，圖為副總統賴清德（中）參訪口罩生產作業，戴說明口罩產能情形。圖／本報資料照
康那香公司董事長戴榮吉（左一）再捐8萬片口罩，作為台南市耶誕跨年系列活動防疫之用，圖為副總統賴清德（中）參訪口罩生產作業，戴說明口罩產能情形。圖／本報資料照

觀光工廠 口罩 康那香

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