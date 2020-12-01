大直商圈再掀百貨大戰！忠泰首家商場2022開幕

忠泰集團今（1）日宣布從建築跨足實體百貨商場，打造「NOKE忠泰樂生活」，落腳大直，預計2022年第1季開幕。商場將有三大亮點，包括進駐蔦屋書店、整合忠泰集團自有零售與餐飲、娛樂品牌，以及大直唯一具國際規格滑冰運動場，讓大直商圈再掀百貨大戰！忠泰將力拚周邊美麗華、ATT 4 Recharge，衝刺大直商圈達105億元。

忠泰董事長李忠義今表示，集團是以建築起家，不過近年持續加碼生活事業，集團也在大直深耕超過30年，經營超過20個案子，看到住戶具購物需求，但因大直商圈無法滿足，只好轉向東區或信義區的百貨；另外，他也看好大直有文湖線與未來環狀線的交通，因此決定在大直蓋一座商場。

忠泰副董事長李彥良說，2008年成立忠泰生活開發，經營明日聚落，引進國際設計家具、北歐選品、義式餐廳、歐陸食材、咖啡及花坊後，希望將聚落概念擴大為商場和平台，並選台北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區，啟動萬坪商場，命名為「NOKE忠泰樂生活」。

該商場共有地上七層至地下停車場B1至B3，樓地板面積1.1萬坪、商業面積為6,500坪。主力客層為30至44歲的客群，年收入150至250萬元，生活區域位於大直與內湖；業種規劃將延續「生活風格精選」概念，依面積佔比分別為零售48%、餐飲34%、娛樂18%。

該商場將有三大亮點，第一亮點就是進駐蔦屋書店，未來將與忠泰共同企劃主題展覽並合作講座與體驗課程、計畫推出質感選物。

第二亮點為商場特色主打風格選物，和忠泰的創意策展空間「Nok nok」，未來商場團隊將在此舉辦主題展覽、引進獨立設計品牌、快閃店等多元活動並開啟各式各樣的話題講座、表演藝術、限定商品的聯名企劃販售；總櫃數約70櫃位，加上策展空間，將有上百個生活風格設計品牌進駐，而全館的忠泰自營品牌將占三成。

第三亮點就是進駐全台首座位於百貨商場、符合國際標準賽事競技規格的專業冰場「極光冰場」，適合親子休閒活動、以及舉辦比賽和冰上婚禮等活動，占地1,500平方公尺（約453.7坪），預計為商場帶來客流量近百萬人次 。

忠泰商場開發營運長郭大睿也提到，從2019年商圈營收統計發現，若加上美麗華百貨、ATT 4 Recharge、美麗新廣場、中城廣場、春大直和家樂福等，大直商圈一年營收約65億元，比封閉的天母商圈100億元還少。其實大直商圈擁有高消費人口，未來「NOKE忠泰樂生活」加入後，保守估價將創造年營收15億元，大直商圈預估年營業額規模達105億元。