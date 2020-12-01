大直將有萬坪新商場！NOKE忠泰樂生活2022年春季開幕

忠泰集團布局實體商場，落腳大直。由建築開發起家的忠泰集團近年持續加碼生活事業佈局，並在北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區啟動萬坪商場案，命名 「NOKE忠泰樂生活」，該商場結合輕奢選品、設計生活、風格美食、滑冰運動，目標鎖定中高收入、重視生活風格的質感青年與年輕家庭，預計2022年春季開幕，將打造成為「最有生活態度」的新型態商場。

忠泰集團2008年起即陸續發展品牌代理、零售、餐飲營運、電子商務等多重面向，在台北經營複合式商場「MOT 明日聚落」引進國際知名設計家具、北歐選品、義式餐廳、歐陸食材、咖啡及花坊，在台中則以「明日選品」複合Design Hub （設計交流中心）成立實體門市，並以「北歐櫥窗」進駐多家百貨商場及拓展電子商務。

忠泰集團副董事長李彥良表示，忠泰在大直內湖區域已開發逾20個住宅建案，對於大直發展也瞭若指掌。舊大直街區生活機能完善，重劃區也逐步成熟到位，再加上內湖科技園區超過3,000家廠商的帶動，使得大直內湖居住人口達到33萬人，上班族也有20萬之多，人口規模足以支持大直生活圈質量的進化升級。相較於北市其他行政區，這群主力客層更高收入、年輕化、擁有生活主張。

李彥良表示，「NOKE忠泰樂生活」以「質感青年」及「年輕家庭」為主要目標，將滿足這群重視生活品味、更期望有品質的家庭和休閒時光的人們「不只是買東西，而是透過消費去實踐自己對品牌和生活風格的信仰」的生活選項。忠泰也將以「非典型」的信念，創造有別於傳統的新型態商場。

「NOKE忠泰樂生活」的業種規劃依面積占比分別為零售48%、餐飲34%、娛樂18%，另區分五大主題特色，包括1.風格選物-講究品質與外型兼備，2.質感生活-訴求用悠哉自在的態度擁抱喜愛的生活，3.人氣美食-全館規劃超過30%餐飲，日常餐飲、名流盛宴各擅勝場，從早午餐到深夜食堂，滿足不同的需求選擇；4.創意策展空間-Nok nok，5.極光冰場– Aurora Ice Rink。

忠泰商場事業營運長郭大睿表示，為讓顧客在遊逛時感到舒適，並讓品牌有充裕的發揮空間，「NOKE忠泰樂生活」櫃位數將在100家以內，但卻不會只有100家品牌。忠泰採取「大型選品店」概念，邀請具有靈活思維及整合能力的品牌攜手合作，以線上線下「全通路整合」突破面積的框架，創造豐富而有層次感的體驗。