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元精精密機械廠引進5千萬設備 催生國內風機產業鏈
彰化縣和美鎮元精精密有限公司不畏疫情擴大投資，引進日本造價5千萬元的研磨機，將能研磨加工出精度更高的大型功件，將有助催生台灣風機產業鏈，今年因逢新冠肺炎疫情，新的研磨機由五名日籍工程師來在台隔離，歷經14個工作天才組裝完成。
元精精密公司成立15年，今年受疫情也影響到進出口，業者讓員工教育訓練，未放無薪假，並依照原計畫引進總重45 .5噸、長4米、寬5.5米、高4.5米，專門生產大型軸承，今天上午舉辦盛大的啟用儀式，也有離岸風電開發商到場，彰化縣長王惠美致詞表示，許總經理在24歲時就開始創業，短短十多年時間就有如此規模，不僅肯做且眼光看得遠，廠內原本就已自動化、機械化，再進口新機械如虎添翼。
王惠美也提到，縣府近年有青年創業的SBIR補助計畫，依縣內產業發展現況與願景，分為產業機械、智慧機械、生技與食品、創新服務、車輛運輸、紡織等7大產業領域，最高補助額度100萬元，可推動縣內產業升級。
元精精密有限公司總經理許祥啟指出，今年引進日本太陽工機2.5米立式磨床及全廠智慧機械串聯，未來有很多零件都能在台灣製造且達到國際級的水準，精確度可達到0.002mm(2µm)，未來可配合政府發展綠能產業所需的重要的大型零組件，也可以協助工具機產業升級。
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