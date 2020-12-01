快訊

東南亞、歐洲新冠襲台！台男在英確診 1個月後返台仍陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

元精精密機械廠引進5千萬設備 催生國內風機產業鏈

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
元精精密有限公司總經理許祥啟（右三）與彰化縣長王惠美等人今天參加研磨機啟用儀式。記者林敬家／攝影
元精精密有限公司總經理許祥啟（右三）與彰化縣長王惠美等人今天參加研磨機啟用儀式。記者林敬家／攝影

彰化縣和美鎮元精精密有限公司不畏疫情擴大投資，引進日本造價5千萬元的研磨機，將能研磨加工出精度更高的大型功件，將有助催生台灣風機產業鏈，今年因逢新冠肺炎疫情，新的研磨機由五名日籍工程師來在台隔離，歷經14個工作天才組裝完成。

元精精密公司成立15年，今年受疫情也影響到進出口，業者讓員工教育訓練，未放無薪假，並依照原計畫引進總重45 .5噸、長4米、寬5.5米、高4.5米，專門生產大型軸承，今天上午舉辦盛大的啟用儀式，也有離岸風電開發商到場，彰化縣長王惠美致詞表示，許總經理在24歲時就開始創業，短短十多年時間就有如此規模，不僅肯做且眼光看得遠，廠內原本就已自動化、機械化，再進口新機械如虎添翼。

王惠美也提到，縣府近年有青年創業的SBIR補助計畫，依縣內產業發展現況與願景，分為產業機械、智慧機械、生技與食品、創新服務、車輛運輸、紡織等7大產業領域，最高補助額度100萬元，可推動縣內產業升級。

元精精密有限公司總經理許祥啟指出，今年引進日本太陽工機2.5米立式磨床及全廠智慧機械串聯，未來有很多零件都能在台灣製造且達到國際級的水準，精確度可達到0.002mm(2µm)，未來可配合政府發展綠能產業所需的重要的大型零組件，也可以協助工具機產業升級。

元精精密公司引進日本造價5千萬元的研磨機，專門生產大型軸承。記者林敬家／攝影
元精精密公司引進日本造價5千萬元的研磨機，專門生產大型軸承。記者林敬家／攝影
元精精密公司引進日本造價5千萬元的研磨機。記者林敬家／攝影
元精精密公司引進日本造價5千萬元的研磨機。記者林敬家／攝影

智慧機械 疫情

延伸閱讀

不輸田中馬 今天伯立歐蕎麥公益路跑星光熠熠

彰化縣府、縣農會聯合推彰化優鮮健康豬 為萊豬把關

彰化和仁國小20年校慶 家長會送師生紀念借書證

長者為師！彰化縣社區開發特色 帶動在地旅遊商機

相關新聞

林學圃看好明年全球車市報復性反彈 輪胎業利多

南港輪胎（2101）名譽董事長林學圃看多明年全球輪胎市場，他認為隨著疫苗開發陸續傳出好消息，今年受到壓抑的全球汽車市場，...

永豐金證券攜手雲林家扶 齊聚台西「豐公益」

「心中有愛，一起同行」，永豐金證券豐公益邁入第三年，志工團擕手雲林家扶近百人齊聚台西海口故事屋演出「綠色生活21天」，以...

台南耶誕跨年系列活動防疫 康那香捐贈8萬片口罩

台南市耶誕跨年系列活動本月開跑，陸續安排多項精彩活動，口罩大廠康那香董事長戴榮吉配合衛福部秋冬防疫專案啟動，慷慨捐贈8萬...

大直商圈再掀百貨大戰！忠泰首家商場2022開幕

忠泰集團今（1）日宣布從建築跨足實體百貨商場，打造「NOKE忠泰樂生活」，落腳大直，預計2022年第1季開幕。商場將有三...

大直將有萬坪新商場！NOKE忠泰樂生活2022年春季開幕

忠泰集團布局實體商場，落腳大直。由建築開發起家的忠泰集團近年持續加碼生活事業佈局，並在北市頂級豪宅密度最高的大直重劃區啟...

元精精密機械廠引進5千萬設備 催生國內風機產業鏈

彰化縣和美鎮元精精密有限公司不畏疫情擴大投資，引進日本造價5千萬元的研磨機，將能研磨加工出精度更高的大型功件，將有助催生...

國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

國內車市11月銷售衝4.6萬台新記錄，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄，前次為1992年的4.44萬台。汽車達人指出，...

台灣中油開採15年 查德奧瑞油田原油第一船抵台

台灣中油今天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞等來賓...

11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高

11月受惠於各廠牌加大販促力道，且汰舊換新補助將於明年1月份截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；11月總市...

中油查德探採有成 第一船原油今運抵高雄

中油前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日於中油大林煉油廠105號碼頭舉辦...

幫助浪浪！全家募集點數做公益 目標1.5億會員點數

全家（5903）即日至1月26日，將與中華民國保護動物協會攜手，以1.5億會員點數為目標，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點...

千葉火鍋豐原店12月4日試賣 明年全台要衝30店

不畏新冠襲擊，千葉餐飲集團耗資3,000萬元，全新打造中部最霸氣的千葉火鍋豐原店，將於12月4日試賣，這間旗艦店擁有超過...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

NOR漲價 華邦董座大買自家股

華新科擬砸近10億 收購日商双信電機

半導體風暴 中芯將列美黑名單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。