國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

國內車市11月銷售衝4.6萬台新記錄，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄，前次為1992年的4.44萬台。汽車達人指出，市場超出預期︳最大功臣來自國產車的大舉反攻，包括TOYOTA Corolla Cross單月領牌5319台，刷新單一SUV 的單月最高紀錄，國產車占比大幅提升至57.3%。和泰車（2207）考量國人最近買車的意願增加，催買氣，買Cross以外的車款送JVC QLED55吋超高規格電視，12月車市再看俏。

11月受惠於各廠牌加大販促力道，加上汰舊換新補助即將於明年1月7日 截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；國產車銷售都很熱絡，最利害是 Corolla Cross，另外還有Ford Kuga 、Honda CRV 都繳出亮眼成績，11月總市場規模達到46,332台，去年年同期成長114%，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄。

其中，Corolla Cross銷售超狂，單月領牌5,319 台，單月銷售成績比之前的雙神車ALTIS、RAV4還出色，刷新單一SUV 的單月最高紀錄。累計前十一個月總市場來到411,930台，去年比105%，業界推估，全年可望超過 45.5萬台以上。

和泰車代理的雙品牌，11月分登錄達15,464台，市占率更衝高率33.4%，Corolla Cross產品精準定位，廣獲消費者好評，（TOYOTA單一品牌登錄13,331台，市占率28.8%，其中， 11月一舉登錄達5,319台，馬上成為市場最暢銷車款，截至11月底止，累積訂單也已超過12,500台，其中油電車款佔比約三成。

也因為疫情，國人愈來愈喜歡開車出遊，現在是呈現車子不夠賣，但和泰車還順應觀望消費者的期待，除了 Corolla Cross 之外的國產車，再推買車送高規格JVC55吋電視，推估，隨著買車送電視推出後，前來看車的銷售者會增加，原來銷售很熱絡的RAV4、ALTIS於11月領牌台數分別為2,164台、1,868台，推估12月三款車的銷售持續看好。