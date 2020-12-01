快訊

英國Topshop母集團破產！疫情時代的「逛街之死」

馬斯克叫她滾！哈佛商學院首位台裔女教授用4字母讓他笑出來

國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導
TOYOTA Corolla Cross單月領牌5319 台，刷新單一SUV 的單月最高紀錄。業者提供
TOYOTA Corolla Cross單月領牌5319 台，刷新單一SUV 的單月最高紀錄。業者提供

國內車市11月銷售衝4.6萬台新記錄，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄，前次為1992年的4.44萬台。汽車達人指出，市場超出預期︳最大功臣來自國產車的大舉反攻，包括TOYOTA Corolla Cross單月領牌5319台，刷新單一SUV 的單月最高紀錄，國產車占比大幅提升至57.3%。和泰車（2207）考量國人最近買車的意願增加，催買氣，買Cross以外的車款送JVC QLED55吋超高規格電視，12月車市再看俏。

11月受惠於各廠牌加大販促力道，加上汰舊換新補助即將於明年1月7日 截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；國產車銷售都很熱絡，最利害是 Corolla Cross，另外還有Ford Kuga 、Honda CRV 都繳出亮眼成績，11月總市場規模達到46,332台，去年年同期成長114%，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄。

其中，Corolla Cross銷售超狂，單月領牌5,319 台，單月銷售成績比之前的雙神車ALTIS、RAV4還出色，刷新單一SUV 的單月最高紀錄。累計前十一個月總市場來到411,930台，去年比105%，業界推估，全年可望超過 45.5萬台以上。

和泰車代理的雙品牌，11月分登錄達15,464台，市占率更衝高率33.4%，Corolla Cross產品精準定位，廣獲消費者好評，（TOYOTA單一品牌登錄13,331台，市占率28.8%，其中， 11月一舉登錄達5,319台，馬上成為市場最暢銷車款，截至11月底止，累積訂單也已超過12,500台，其中油電車款佔比約三成。

也因為疫情，國人愈來愈喜歡開車出遊，現在是呈現車子不夠賣，但和泰車還順應觀望消費者的期待，除了 Corolla Cross 之外的國產車，再推買車送高規格JVC55吋電視，推估，隨著買車送電視推出後，前來看車的銷售者會增加，原來銷售很熱絡的RAV4、ALTIS於11月領牌台數分別為2,164台、1,868台，推估12月三款車的銷售持續看好。

國產車 車市

延伸閱讀

11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高

優惠55萬 和泰Sienna對戰水貨

COROLLA CROSS新神車！上市滿月累積訂單突破1萬台

上市一個月接單1萬台 TOYOTA Corolla Cross真是神!

相關新聞

國內車市11月銷售4.6萬台 Corolla Cross領牌5319台

國內車市11月銷售衝4.6萬台新記錄，創下台灣汽車市場11月單月最高紀錄，前次為1992年的4.44萬台。汽車達人指出，...

台灣中油開採15年 查德奧瑞油田原油第一船抵台

台灣中油今天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞等來賓...

11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高

11月受惠於各廠牌加大販促力道，且汰舊換新補助將於明年1月份截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；11月總市...

中油查德探採有成 第一船原油今運抵高雄

中油前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日於中油大林煉油廠105號碼頭舉辦...

幫助浪浪！全家募集點數做公益 目標1.5億會員點數

全家（5903）即日至1月26日，將與中華民國保護動物協會攜手，以1.5億會員點數為目標，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點...

千葉火鍋豐原店12月4日試賣 明年全台要衝30店

不畏新冠襲擊，千葉餐飲集團耗資3,000萬元，全新打造中部最霸氣的千葉火鍋豐原店，將於12月4日試賣，這間旗艦店擁有超過...

長榮航空：舊金山機場即日起供人臉辨識登機

長榮航空加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)。長榮航空說，為配合調整畫位相關系統，即...

科技人王俊華做餐飲 名列高雄前十霸肉燥飯

高雄市電腦公會二任理事長、亞資科技董事長王俊華，對餐飲事業有一股熱忱，所經營的「真男饌牛肉麵」開業短短半年，就以店內的帶...

防空汙！明年起進入北市3站6處 柴油車未取得優級標章恐挨罰

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市政府今(1)日公告劃設「第一期空氣品質維護區」，自明年1月1日起進入空品維護區之柴油...

加快登機速度 長榮航空啟用人臉辨識系統

長榮航空（2618）加入美國生物辨識出境計畫(Biometric Exit Program)，配合調整劃位相關系統，即日...

富邦媒雙12鳴槍起跑 暖身慶業績目標年增四成

年度壓軸網購盛典-雙12登場，再掀歲末購物潮高峰。富邦媒（8454）表示，「1212夢想盛典」暖身慶今（1）日開始鳴槍起...

長榮航空啟用人臉辨識系統 加快登機速度

長榮航空（2618）加入美國生物辨識出境計畫（Biometric Exit Program），配合調整劃位相關系統，即日...

熱門新聞

狂買1元購物袋洗發票 財政部：研議一定金額下不予給獎

勞金局炒股案 游迺文抗拒…調職被壓下？

NOR漲價 華邦董座大買自家股

華新科擬砸近10億 收購日商双信電機

半導體風暴 中芯將列美黑名單

安啦！勞動基金績效三溫暖！估11月將大賺2300億元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。