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台灣中油開採15年 查德奧瑞油田原油第一船抵台

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
台灣中油發言人張瑞宗表示，探採事業部老中青三代展現專業能力，克服奧瑞油田現場環境困難，對國家能源穩定供應產生貢獻。記者徐如宜／攝影
台灣中油發言人張瑞宗表示，探採事業部老中青三代展現專業能力，克服奧瑞油田現場環境困難，對國家能源穩定供應產生貢獻。記者徐如宜／攝影

台灣中油今天在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，董事長歐嘉瑞等來賓共同開閥啟動卸油作業。非洲奧瑞油田是台灣中油首次以國際礦區經營人角色主導探勘，從測勘、鑽探到開發生產歷時15年，目前日產量可超過9千桶。

典禮會場在大林煉油廠碼頭，旁邊停靠的是裝載查德第一船油的油輪「ARIANE」。中油董事長歐嘉瑞表示，查德奧瑞礦區是台灣中油首次以礦區經營人身分進行探勘，並進入開發生產，證明台灣中油具備獨立探勘開發油氣資源的能力，未來將複製查德成功經驗，持續拓展具潛力的礦區，為台灣探尋更多油氣資源，實踐台灣能源自主政策。

台灣中油95年1月以海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊、總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，99年成功鑽獲原油。106年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，陸續完成基地建設、地面處理設備、原油外輸管線及鑽井工程等開發工作，終於在今年迎來第一桶油。

台灣中油發言人張瑞宗表示，探採事業部老中青三代展現專業能力，克服奧瑞油田現場環境困難，對國家能源穩定供應產生貢獻，前後派在查德的工作人員在160名以上。「ARIANE」油輪裝載了40萬桶原油從西非來台，台灣每年持續從西非購買低硫原油，符合國家低硫燃油的需要，未來會依據現場需要，再做彈性調配，將查德自產的原油運回來。

「我中油，我驕傲！」總經理李順欽表示，一直走舊路，到不了新地方，中油探勘之路歷經艱難。當時為了要現場賣好、還是回來煉好？也苦思良久，做滾動式修正。查德礦區原油質佳，低硫、低鐵，中油將煉出更好的油品，加上探勘生產銷售技術，遠在台塑之前。

台灣中油除了從測勘、鑽探到開發生產，展現上游整合技術，並在查德持續推動敦親睦鄰工作，建學校、鑿水井、捐贈醫療用品及學童文具，此外還推動各項慈善公益活動，送愛到非洲。2018年促成台灣路竹會醫療團赴查德義診，短短7天診治超過2千人，並與路竹會、長庚醫院，共同協助兩名身障女童希薇安、派翠西亞來台手術治療，有如奇蹟般的改寫了她們的人生，展現國際關懷。

查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影
查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影
總經理李順欽表示，查德礦區原油質佳，低硫、低鐵，中油將煉出更好的油品，加上探勘生產銷售技術，遠遠在競爭對手台塑之前。記者徐如宜／攝影
總經理李順欽表示，查德礦區原油質佳，低硫、低鐵，中油將煉出更好的油品，加上探勘生產銷售技術，遠遠在競爭對手台塑之前。記者徐如宜／攝影
查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影
查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影
台灣中油在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」。圖／台灣中油提供
台灣中油在大林煉油廠105號碼頭，舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」。圖／台灣中油提供
查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影
查德礦區奧瑞油田第一船40萬桶原油，運抵台灣中油大林廠碼頭，啟動卸油作業。記者徐如宜／攝影

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