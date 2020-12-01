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11月車市再升溫！掛牌4.6萬台、創歷年同期新高
11月受惠於各廠牌加大販促力道，且汰舊換新補助將於明年1月份截止，刺激民眾加速購車決策，導致汽車市場持續升溫；11月總市場規模達到46,332台(年增達14%)，創下台灣汽車市場歷年同期新高紀錄。
累計今年前十一月合計總市場411,930台，年增5%。全年可望超過45萬台以上。
國產車市場也由於TOYOTA Corolla Cross單月領牌5,319台之下，佔比大幅提升至56.5%(前11月累計占比為49.5%)。
和泰車表示，旗下兩品牌Toyota與Lexus兩品牌登錄實績15,464台(T:13,331台、L:2,133台)，市佔率33.4%。其中Corolla Cross憑藉優異產品力及精準商品定位，不僅在上市首月便破天荒接獲1萬台訂單，11月更一舉登錄達5,319台，馬上成為市場最暢銷車款，更是台灣史上唯一單月登錄突破5,000台大關的SUV。截至11月底止，累積訂單已超過12,500台，其中油電車款佔比約三成。
至於RAV4、ALTIS於11月領牌台數分別為2,164台、1,868台，兩車款均缺車可交，合計還有3,000台以上的訂單等待交車。
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