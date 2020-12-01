中油查德探採有成 第一船原油今運抵高雄

中油前進非洲在查德奧瑞油田探採有成，該油田生產的首船原油已於11月底運抵台灣，今(1)日於中油大林煉油廠105號碼頭舉辦「眾志成城、超越顛峰─查德礦區奧瑞油田第一船原油抵台典禮」，由董事長歐嘉瑞等人共同開閥啟動卸油作業；奧瑞油田是台灣中油首次以國際礦區經營人角色主導探勘，過程歷盡艱難，終於迎來第一船油，樹立海外探勘新的里程碑，亦是老中青三代油人代代傳承的成果，意義特別重大。

今天的典禮會場在大林煉油廠碼頭，碼頭旁停靠的是裝載查德第一船油的油輪，典禮由當地高雄市鳳林國小鑼鼓陣熱鬧開場，緊接著播放「查德紀實影片」，呈現近15年來台灣中油在查德從測勘、鑽探到開發生產的實績，以及敦親睦鄰、送愛到非洲的成果；歐董事長與貴賓們共同啟動油閥，除了象徵啟動首船卸油作業之外，更為台灣中油海外探勘寫下新頁。

董事長歐嘉瑞表示，查德奧瑞礦區是台灣中油首次以礦區經營人身分進行探勘，並進入開發生產，此礦區所生產的第一船原油，今年10月從非洲喀麥隆港口輸出，在國人引領企盼下抵達台灣，代表台灣中油海外探勘40年來的重大里程碑，也證明台灣中油具備獨立探勘開發油氣資源之能力，其成功是結合了台灣中油各個領域的專業，亦是全體員工努力的成果，未來將複製查德成功經驗，持續拓展具潛力的礦區，為台灣探尋更多油氣資源，具體實踐台灣能源自主的政策願景。

中油於95年1月以海外石油及投資公司（OPIC）非洲公司名義，向查德石油部取得三區塊總面積近3萬平方公里的礦區探勘專屬權，歷經3年的測勘於99年成功鑽獲原油。接下來10年間，台灣中油秉持油人精神在查德礦區完成震測以及鑽探工作，陸續發現新油藏，具有商業開採價值，106年7月查德礦區奧瑞油田取得開發生產執照，正式進入25年的開發及生產期，陸續完成基地建設、地面處理設備、原油外輸管線及鑽井工程等開發工作，於109年初迎來第一桶油，並於11月底運抵台灣。