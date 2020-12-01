幫助浪浪！全家募集點數做公益 目標1.5億會員點數

全家（5903）即日至1月26日，將與中華民國保護動物協會攜手，以1.5億會員點數為目標，推出「愛多一點，浪浪飽一點」點數做公益計畫，邀請關心浪浪的民眾捐出全家會員點數，全家再進一步將募集點數轉換成糧食，提供協會所收容近450隻流浪貓狗的餐食需求。

根據農委會最新報告顯示，國人共飼養超過250萬隻貓犬，但相關調查亦同步指出，近五年每年平均有5.5萬隻流浪貓狗進入公立收容所，然而糧食不足，亦為許多收容所或保育場所面臨的困境。全家表示，點數做公益首度幫助毛小孩，將持續透過不同形式，呼籲民眾響應點數做公益。

此外，即日起至12月29日，全家也對應弱勢兒童營養需求，首次與光泉鮮乳合作推出「愛心鮮乳券」募捐計畫，民眾只要至「全家」店舖透過200元的小額資助，就可認購4瓶光泉鮮乳（2罐936ml、2罐290ml），所募得的鮮乳將以「愛心鮮乳券」捐贈給財團法人中華安得烈慈善協會「食物銀行計畫」，再由協會提供給弱勢兒童家庭，讓孩童可隨時就近至全家領取光泉鮮乳，預計將募集5萬筆「愛心鮮乳券」，協助弱勢兒童補充營養所需。