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科技人王俊華做餐飲 名列高雄前十霸肉燥飯
高雄市電腦公會二任理事長、亞資科技董事長王俊華，對餐飲事業有一股熱忱，所經營的「真男饌牛肉麵」開業短短半年，就以店內的帶路美食「禾台丸肉燥飯」打進高雄前十強最好吃肉燥飯之列。
王俊華與兄長智冠科技董事長王俊博昆仲是資訊界名人，王俊華對餐飲更有獨到見解。他說，肉燥飯是庶民美食，不但要好吃、豐盛、還要讓大家都消費得起，40元一碗色香味俱全而且物超所值。強調以台灣好的豬肉、醬油，簡單的調味帶出食物本身的鮮甜，有醬香、豬肉的口感，再以台東香米及越光米混搭，光用看得就會讓人食指大動。
王俊華指出，「真男饌牛肉麵」傳承孫家小館四十年厚實底蘊，致力要在競爭激烈的台灣美食市場上打出一片天，並以最真誠的心意，獻上「真男雄大塊牛肉麵」及「禾台丸肉燥飯」雙主食推薦，將職人精神與傳承的決心融入每道料理中，讓在地經典的美食經過創新融合後更加發揚光大。
獨家招牌炸蛋的紅燒(清燉)牛肉麵，特別選用牛頰與牛腩條肉，燉至香滑軟嫩，爆漿炸蛋，大口吃肉、大口喝湯，十分過癮；炸蛋牛肉拌麵，麵條吸附日本A5和牛肉汁，佐以川麻辛香料調製，食客聞香而來。
尤其必推的招牌大元寶系列，每顆超過一兩重的水餃，真材實料，飽足感爆表都是顧客來店必點的口碑餐點。
紅燒湯頭是經過千錘百鍊的老師傅四十年經驗傳承，使用五十幾種藥材慢火燉煮72小時製成；而清燉湯頭更是由第二代親自改良研發，使用七種辛香料，與牛大骨先經過火烤工序後，再加入多種新鮮蔬菜一起燉煮，口味鮮美獨特。
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