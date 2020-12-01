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防空汙！明年起進入北市3站6處 柴油車未取得優級標章恐挨罰

經濟日報 / 記者楊文琪／即時報導
自明年1月1日起進入空品維護區之柴油車應取得未逾有效期限之優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違者將會受罰。　圖／北市環保局提供
自明年1月1日起進入空品維護區之柴油車應取得未逾有效期限之優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，違者將會受罰。　圖／北市環保局提供

為提升空氣品質並維護市民健康，台北市政府今(1)日公告劃設「第一期空氣品質維護區」，自明年1月1日起進入空品維護區之柴油車應取得未逾有效期限之優級自主管理標章，機車應完成當年度定期檢測，首次違反按車種可處新台幣500元至2,000元罰鍰，最高可處6萬元罰鍰。環保局也提醒車輛駕駛人屆時注意相關規定，以免受罰。

環保局表示，行政院環保署於今年10月20日核定北市「第一期空氣品質維護區」，劃設範圍包含：市府、台北及南港等三處交通轉運站；陽明山公園、故宮博物院、中正紀念堂、國父紀念館、忠烈祠及台北101大樓等六處觀光景點

環保局指出，自明年1月1日起，未符合管制規定之車輛行駛於空品維護區將先予稽查勸導，自2月1日起，對違規車輛採直接取締告發，首次罰鍰金額依車種分別為機車新台幣500元、柴油小貨車新台幣1,000元及柴油大客貨車新台幣2,000元。

環保局說，參考法國巴黎為減少觀光巴士排放空氣污染，所推動車輛分級制度之管制經驗，故優先劃設三座轉運站與六處觀光景點為「空氣品質維護區」，要求柴油大客貨及小貨車須至各縣市柴油車排煙檢測站檢驗排氣，並取得優級自主管理標章（相當於4期車輛排放標準）；機車也須至各地方機車定檢站，依規完成當年度定期排氣檢驗，以確認車輛排煙狀況良好，才能進入空品維護區，藉以禁止「髒」車進入本市，並導入智慧型車輛辨識系統取締不合規定車輛，預估每年可削減27.3公噸PM2.5。

北市車輛密度約為全國平均值十倍，且兼具全國政經、商業與觀光中心，每年吸引國內外數千萬以上人次造訪各遊憩觀光據點，這些遊覽車、客運等穿越性的交通旅次在都市中川流亦加劇空污惡化。統計北市三座轉運站與六處觀光景點，每年約有224萬輛次大型柴油車進出，大型柴油車PM2.5排放強度不僅遠高於其他車種，且柴油引擎廢氣已被WHO公告為一級致癌物，有必要加強管制。

環保局補充，三站六處「空氣品質維護區」出入口及路段之路燈桿與交通號誌桿等已陸續設置警示告示牌，未來也將透過廣播、公車體廣告、路燈旗、電子看板及跑馬燈等多元管道進行宣導，提醒駕駛人注意，另呼籲車主應養成車輛保養維護之好習慣，並請儘速至定檢站完成排氣檢驗，以免受罰。

環保局強調，降低空氣污染除了政府努力外，更需要市民朋友支持配合，共同齊心打造一個健康呼吸、清新空氣的生活環境。

觀光景點 新台幣 環保

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