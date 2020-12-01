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醫療科技展12月3日登場 東生華秀精準醫療新世代

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

「2020台灣醫療科技展」將於12月3日起在台北南港展覽館盛大展出四天，東生華（8432）本次於展覽館一館4樓，攤位編號：N1201a「精準檢測、基因醫學與細胞治療區」參展。

今年適逢東生華成立滿十周年，展場中呈現公司新藥領域開發及精準醫療基因檢測服務雙軌並行，以癌症基因風險評估與液態切片產品超前佈署延伸至健康與亞健康族群，走向精準醫療新世代。

東生華自去年起跨足於精準醫療領域，陸續接洽代理基因檢測產品，主要產品涵蓋癌症病患族群用以監控或尋找治療藥物的液態切片基因檢測、健康與亞健康族群適用的遺傳性癌症基因風險及甲基化子宮內膜癌風險檢測◦

在液態切片產品部分，東生華為國內唯一同時提供循環腫瘤細胞與循環腫瘤DNA雙平台的臨床檢測項目，透過液態切片檢測，臨床醫師與病患能即時了解目前疾病進展程度與用藥狀況，給予更適當的臨床處置，對於治療評估非常重要。

以遺傳性癌症風險產品而言，目前國內已累績約9,000例檢測，且持續於各大健檢通路推廣，頗受醫護專業人士好評。另外，於今年5月上市的甲基化子宮內膜癌風險檢測，為國內自主研發之創新產品，透過低侵入性的方式能有效評估子宮內膜癌風險，提供醫師與患者更安全方便的篩檢工具。後續仍規劃眾多相關檢測及病患照護產品的引進與合作以造福更多病患 ◦

藥品部分，處方藥品銷售領域涵蓋全台各醫學中心及區域醫院，在本土藥廠所生產藥品銷售中名列前茅。心絞痛新藥已於今年3月取得藥證，各醫療院所目前以自費方式銷售；國外市場部分，複方降血壓藥品已於泰國銷售，並同時於其他東南亞國家進行查驗登記，將逐步於東南亞區域建立銷售團隊；自主開發之骨質疏鬆生物相似藥品則已規劃進入全球市場。

「2020台灣醫療科技展」是全球首個「橫跨醫療、電子資通訊、科技、生技製藥、醫材，串聯大健康產業完整生態鏈的專業規模會展」，現今全球精準健康產業不斷邁進，東生華將從精準醫療走向精準健康新世代，歡迎大家於展覽期間前往參觀交流。

東生華

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