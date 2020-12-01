富邦媒雙12鳴槍起跑 暖身慶業績目標年增四成

年度壓軸網購盛典-雙12登場，再掀歲末購物潮高峰。富邦媒（8454）表示，「1212夢想盛典」暖身慶今（1）日開始鳴槍起跑，，祭出「加薪、凍齡、享福、脫單」四大年終圓夢助攻計畫。隨著雙12買氣持續增溫，預估暖身慶期間業績將年增4成。

延續雙11購物狂潮，雙12暖身慶接棒登場。富邦媒表示，今年雙11檔期超越歷年的服務水平、活動規模、好康優惠，締造當日銷售額破30億元佳績，緊接著規劃於雙12年終之際替消費者圓夢，並從「話題性」出發提升趣味度，讓消費者開心購物同時完成夢想清單。只需在暖身慶期間單日消費累積滿1,212元，並任選登記「我想加薪」、「永遠18歲」、「當個貴婦」及「我要脫單」四項圓夢計畫之一，即可抽萬元紅利金、SKII寵愛年輕保養組、奧司卡新一代電波拉皮課程、宜蘭威斯汀豪華雙人住宿1晚、寒舍艾美酒店下午茶1年份、樂福里聯誼活動24場等豪禮。

momo電視購物也加入歡慶雙12行列，12月1日起至12月31日於momo購物台、購物台APP、momo購物網（電視購物館）以及momo型錄，消費一件不限金額即可參加SevenStar七星級按摩椅（市價約32,800元）抽獎活動。12月15日前透過momo購物台APP、momo購物網（電視購物館）消費並登記，滿8,800元送不鏽鋼咖啡杯組；滿2件且達15,800元送Bialetti摩卡壺。