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遠百持續展店 看好零售市場

聯合報 / 記者林海／台北即時報導

台灣大型連鎖百貨近年營運都以持續深耕為主軸，展店腳步保守，在電子商務衝擊之下，遠東百貨成為近年來仍持續展店的業者。遠百主管說，台灣經濟表現仍相當突出，消費力道有支撐，只要實體百貨能夠做出特色與區隔，在表現上仍可期待，實體店也絕對不會消失。

包含新光三越、遠東ＳＯＧＯ、微風集團等，台灣大型連鎖百貨近年幾乎都未新展店，僅微風集團二年前開出主打餐飲的微風南山。但遠百卻逆勢而行，今年初在百貨一級戰區台北市信義區開出主打數位科技的信義A13，明年還要在新竹開遠百竹北店，看好台灣實體零售業仍大有可為。

近年台灣電子商務蓬勃發展，影響實體零售業擴張的企圖心，雖有部分建設公司跨足零售，但商場規模並不大，主要是以商場的生活機能來帶動建案銷售，著眼點並非在零售。

遠百主管說，台灣經濟沒有那麼差，電子商務影響也沒有那麼大，目前遠百每家店都有獲利就是很好的證明，因此遠百A13、竹北店都按既定計畫展店。

實體百貨的挑戰仍大，尤其是遠百在新竹有新竹大遠百、巨城購物中心、遠東ＳＯＧＯ新竹店等，已獨占市場，開新店恐會出現「自己打自己」的狀況。但遠百主管指出，新竹的平均薪資、出生率與繳稅額度都是全台最高，市場仍大有潛力。

遠百主管分析，要開新店，娛樂、體驗的功能要完整，並要強調特色，才能與市場區隔。例如，竹北店以土樓造型呈現，與當地客家文化結合，成為當地熱議話題，預計明年第三季營運，現在招商已完成，反映廠商對於竹北店的前景也看好。

商研院商業發展與策略研究所所長黃兆仁表示，雖然疫情仍未完全解決，大環境的不安會影響到台灣的商業服務業復甦力道，但包含台商回台投資、股市熱絡等資金熱潮在台發酵，效果會外溢到台灣的零售業，因此明年景氣是保守中偏樂觀。

對於遠百持續開出實體百貨，黃兆仁也認為，電子商務仍有局限性，人類是社交性的群體，實體百貨就是提供體驗的場域，會朝向區域型概念生態系去發展，如園區周邊等高消費群體會出現，只要百貨位於交流道、捷運等交通節點，就能結合周邊商圈形成消費樞紐。

遠百 微風集團 電子商務

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