快訊

影／後車影像曝光！奧萬大巴士翻覆 乘客被拋飛亡

疫情不退 五福推組織扁平化

經濟日報 / 記者黃淑惠／即時報導

疫情看不到曙光，海嘯第一排的衝擊，持續重創旅行社業者，五福（2745）高層今天也很感嘆，許多旅遊專家，都英雄無用武之地，三大事業群的總經理已有二位選擇退出，五福開始進行組織先扁平化，總經理謝宏明接任另外二大事業群總經理。

五福今天指出，旅行社業就算搶攻國旅，業務量一直回不去，國旅的市場還是沒有辦法補足國外旅遊的缺口，只能不斷的調整組織架構，疫情以來，所有高階主管都響應減薪，但疫情看不到盡頭，只好進行第二波的調整，三大事業群也進行整合，未來由總理理管理三大事業群，其中，直售行銷事業群總經理賴麗莉，上周五已經申請退休。

兩大事業群的總經理對於公司現況也都很體恤，這是大家非戰之罪，在沒有辦法發揮專長下，同業事業群總經理林惠玉也選擇辭職離開，11月30日起由總經理謝宏明接任同業事業群總經理。

疫情 旅行社 海嘯

延伸閱讀

用改名前舊個資再申請1000元國旅補助 女涉偽造文書遭訴

世上最快海上飛船「麗娜輪」 開賣安平–澎湖春節航次

搶攻國旅商機 台北101推出親民價登頂賞VVIP景色

影／后里泰安羽粼落羽松復古風開放 國旅風帶來人潮

相關新聞

國旅旺到明年Q2 餐飲、房務人員需求翻倍

國旅大爆發，知名飯店一房難求，日前交通部觀光局也再度加碼國旅補助，針對55歲以上國民推出相關優惠方案，意味著接下來將再度...

Uber台灣高層異動 楊思祥出任總經理

網路叫車服務Uber今天宣布楊思祥（Raymund Li）擔任台灣總經理，直接向Uber亞太區總裁帕拉梅斯瓦蘭（Prad...

友詮收購台大五姬「資工彌」服飾品牌 電商版圖再擴大

友銓電子（5321）服飾電商版圖再擴大，今（30）日以淨值收購美感框、余余飛兩家網紅服飾品牌各40％、50％股權，合計收...

配合綠電產業 台中港已成為國際性綠色能源指標性據點

台灣港務公司近年來持續配合政府政策，規劃四大離岸風電主軸：「風機預組裝基地」、「國產化專區」、「港勤運維」、「人才培訓」...

國衛院：開發的胰臟癌化療複方可延長存活期至11.4個月

國家衛生研究院今（30）日宣布，癌症研究所特聘研究員兼所長陳立宗、及助研究員級主治醫師姜乃榕的研究團隊，在台灣癌症臨床研...

豐興國內鋼筋盤價 每噸漲200元

豐興（2015）今(30)日開出國内廢鋼每噸上漲200元，鋼筋每噸上漲200元，型鋼平盤。

環球晶擬收購Siltronic 法人：營運可望躍升

環球晶計劃再次出手收購，預計斥資37.5億歐元，折合新台幣約1300億元收購Siltronic。法人預期，環球晶收購完成...

2董2獨董辭職 淘帝-KY明年全面改選

淘帝-KY（2929）昨公告，2位董事與2位獨立董事辭職。淘帝-KY今表示，明年1月將召開股東臨時會進行全面改選，預期將...

進軍黑金產業 聚隆纖維子公司聚康生活成立聚咖啡品牌

全球新冠疫情之下，許多產業評估如何度過嚴峻寒冬，但也有許多企業朝向多角化發展力爭突圍。聚隆纖維（1466）自投入熔噴布與...

淘帝四董事請辭 將改選

大陸童裝品牌淘帝-KY（2929）昨（29）日一口氣公告四席董事辭任，包括兩席自然人董事及兩席獨立董事。

經濟關鍵字／謝世謙選「盼」 潘思亮挑「機」

經濟日報舉辦2021經濟關鍵字大預測活動，華航董事長謝世謙推薦「盼」，晶華董事長潘思亮推薦「機」。

海運業：缺櫃情況看不到底

缺櫃問題延燒，物流倉塞爆。國內規模相當大的陽明高雄物流倉貨量塞爆，貨已進不了倉，貨攬業者甚至在高雄港碼頭邊就露天作業。業...

熱門新聞

美鎖陸半導體 台廠將迎轉單

海運業：缺櫃情況看不到底

面板雙虎「大小通吃」 旺到明年

違約案羅生門 夏普四點聲明反駁康寧

金管會出重手／理專A錢 最高究責董事長

組改藍圖 經部四單位升格署

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。