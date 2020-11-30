疫情不退 五福推組織扁平化
疫情看不到曙光，海嘯第一排的衝擊，持續重創旅行社業者，五福（2745）高層今天也很感嘆，許多旅遊專家，都英雄無用武之地，三大事業群的總經理已有二位選擇退出，五福開始進行組織先扁平化，總經理謝宏明接任另外二大事業群總經理。
五福今天指出，旅行社業就算搶攻國旅，業務量一直回不去，國旅的市場還是沒有辦法補足國外旅遊的缺口，只能不斷的調整組織架構，疫情以來，所有高階主管都響應減薪，但疫情看不到盡頭，只好進行第二波的調整，三大事業群也進行整合，未來由總理理管理三大事業群，其中，直售行銷事業群總經理賴麗莉，上周五已經申請退休。
兩大事業群的總經理對於公司現況也都很體恤，這是大家非戰之罪，在沒有辦法發揮專長下，同業事業群總經理林惠玉也選擇辭職離開，11月30日起由總經理謝宏明接任同業事業群總經理。
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