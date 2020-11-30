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花蓮施政滿意摘第4 徐榛蔚：感謝基層合作、落實施政

經濟日報 / 記者康陳剛／即時報導

經濟日報與台灣人壽今（30）日舉辦「幸福台灣-2020縣市幸福指數大調查」公布記者會，其中花蓮縣在幸福指數大調查以57.07分獲得第7名，排名前段班；在地方政府施政滿意度調查中，以74.6%與台南市並列全國第4名。花蓮縣長徐榛蔚表示，要感謝基層村里鄰長、民代及各級縣府、議會團隊互相合作及監督，才能讓施政落實，也希望中央能在財政上給予更多支持，並讓交通建設能逐步完成，帶來更多便利。

花蓮縣在本次幸福指數調查中排名前段班，獲得第7名；在地方政府施政滿意度調查中，以74.6%與台南市並列全國第4名，僅遜於新北、桃園和新竹市等大城市。從細項來看，花蓮縣在居住條件、生活現況和個人安全滿意度上表現較佳，但在健康狀況和社會聯繫滿意度上較為落後。

徐榛蔚表示，花蓮年度預算雖不多，但團隊每日兢兢業業努力，能在滿意度調查獲得不錯成績，要非常感謝縣府團隊、議會及鄉鎮市首長和民意代表、村里鄰長，因為有基層的互相合作、民意代表監督，才能讓花蓮縣的執政落實、有感。但她也指出，花蓮縣和同在榜上的直轄市相比，財政上仍非常辛苦，希望中央政府給予支持，縣府團隊會做得更用力、更好。

今年因為新冠肺炎疫情，花蓮縣成為國旅首選、觀光人數大增，甚至在訂房平台Agoda上成為觀光旅遊熱搜全國第一名。徐榛蔚表示，花蓮現在一年有上千萬觀光人次，今年蘇花改一期通車讓觀光客更容易來到花蓮，也希望蘇花改二期、鐵路雙軌電氣化、高架工程以及國道六號等都能接棒完成，這不只為花蓮而蓋，也是為了全國、全球觀光客的便利而蓋。

徐榛蔚也呼籲中央，國人愈加重視健康，唯有健康才是國家根本，所以「萊豬」千萬不能進口；另外，台灣要強國、強種、更要強根，應推動全民運動，讓國人向下扎根、從小培養運動習慣。

在教育方面，徐榛蔚不諱言教育確實存在城鄉落差，但花蓮縣的智慧科技教育其實也走在最前端，舉辦了全國無人機、仿生獸和自走車比賽，程式語言教育、智慧科技教育也進到全縣101間小學、25間國中。

她表示，花蓮是農業和觀光並行的縣市，也是老齡化、少子化嚴重的縣市，為了照顧長者並留住花蓮未來的人口紅利，花蓮必須透過智慧教育、智慧農業和智慧觀光把學童留下，並也成立青年創業中心和基地，希望青年能留在家鄉。

觀光

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