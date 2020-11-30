中捷電聯車聯結器斷裂 北捷局要求廠商找出原因並改善

台中捷運綠線電聯車聯結器斷裂事件，台北捷運局表示，北捷局及日商川崎重工自11月23日開始進行全車隊（36支軸心）檢測，截至昨（29）日已完成非破壞性檢測（包括超音波及磁粉探傷檢查）共30支檢測正常，其餘六支因軸心拆解困難未能檢測，其中一支於28日夜間於廠內調度列車停妥後，發現斷裂情形。北捷局將優先以檢測合格的新品替換目前未拆解檢測之六支聯結器軸心。

北捷局說，由於此一斷裂事件前所未見，為慎重起見，北捷局機工處於28日及30日與廠商進行國內外視訊會議，進行故障原因檢討，並要求廠商儘速完成牽引裝置所有聯結器牽引裝置軸心破壞及非破壞檢驗，並提出第三公正單位確認完整報告，找出事故真正原因並加以改善，以確保後續電聯車上線安全無虞。

北捷局強調，對於聯結器斷裂的原因釐清及改善方式，北市府立場與台中市政府一致，安全是最高原則。目前初步檢測發現有六支無法拆缷，甚至造成第二支斷裂，所以除了原先所作的非破壞性檢測，另要求廠商尋找第三方公正單位進行破壞性檢測，包括金相、成分、硬度與拉力分等，以確認是設計、材料、製造或安裝何者出現問題，確實找出原因並進行改善。

北捷局機工處表示，相關檢測需要時間，於原因未釐清前，不會遽下判斷，待確定原因且確認安全無虞，北捷局將向臺中市政府說明，由中市府決定試營運時間，目前無時間表。北捷局表示，已要求日商川崎重工重新訂購36支新品，並以最快速度空運來台完成更換。

北捷局表示，針對中捷綠線聯結器斷裂事件，將以最嚴謹態度與專業方式處理與改善。