Uber台灣高層異動 總經理由楊思祥出任

Uber 今（30）日宣布楊思祥（Raymund Li）擔任 Uber 台灣總經理，直接報告給 Uber 亞太區總裁 Pradeep Parameswaran。

楊思祥在 2016 年加入 Uber，建立且帶領歐洲中東曁非洲區策略規劃團隊，對 Uber 全球市場業務成長有卓越的貢獻。他協助規劃不同型態交通服務的平台整合策略，促進叫車業務在國際市場的加速成長，制定新業務市場計畫，以及推動多項重要商務整合與合作。

加入 Uber 之前，楊思祥曾任職於麥肯錫管理顧問公司，專精於銀行、科技和能源等產業顧問服務，且累積了豐富國際業務及策略規劃經驗。

楊思祥表示，過去幾年，台灣團隊已將 Uber 打造成消費者喜愛的品牌，並確保營運模式符合在地法規。我們將持續聆聽乘客及職業駕駛的回饋，並與合作車隊夥伴及政府合作，將會專注於讓 Uber 持續成為具價值、值得信賴的夥伴。