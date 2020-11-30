友詮收購台大五姬「資工彌」服飾品牌 電商版圖再擴大

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

友銓電子（5321）服飾電商版圖再擴大，今（30）日以淨值收購美感框、余余飛兩家網紅服飾品牌各40％、50％股權，合計收購總額為2,840萬元。友銓表示，網紅品牌行銷成長爆發力及獲利能力勝於傳統的商業品牌，公司轉投資已成功運營之網紅服飾電商，結合友銓的服飾、電商及物流資源，發揮綜合效益，將進一步提升公司的獲利能力。

網紅與粉絲的互動性高，網紅獲得較高的粉絲信任度，成為影響年輕族群購買行為的主要意見來源。網紅粉絲黏著度高可以創造出更好的投資回報率，雖然網紅的經營規模不大，運營資源及經驗有限，但其行銷成長爆發力及獲利能力勝於傳統的商業品牌；友銓擁有完整的服飾產品設計、供應鏈、行銷通路、電商平台運營及倉儲物流中心等資源，而收購的美感框、余余飛，兩家均為成立年餘的公司，並分別自創品牌「Mouggan」、「YuYu Active」，以獨有的風格迅速帶動時尚流行風潮，銷售成績急速成長。

美感框公司為雙胞胎穿搭部落客「大饅大力」姊妹創立，擁有「Mouggan」品牌，產品特性具揉合知性與率性的冷淡中性風格，不侷限於性別、熱愛各種小細節，自2019年10月開始試營運，當年度即開始創造獲利。今年上半年，單月營收達700餘萬元，第三季的單月營收更衝高至1,200萬元，10月營收已突破1,500萬，淨利潤率接近三成，營運穩定成長。「Mouggan」時常推出不同的跨界與聯名企劃，每每造成消費者搶購，友銓曾於2017年至2019年間與「大饅大力」合作推出七檔聯名商品，創下7,000萬元的銷售佳績。

余余飛公司則是以「台大五姬資工彌」成名的余函彌所創立，自創品牌「YuYu Active」將運動融入生活，將時髦帶入運動風格中，獲得年輕群之喜愛與追隨。目前品牌銷售以網路訂購為大宗，日前建立實體銷售通路，進駐高級瑜珈館「YOGA Edition」。自2019年7月開始試營運，2020年第一季單月營收達300萬，第二季單月衝破1,000萬，10月營收已突破1,700萬，成長快速。累計前三季營收6,740萬元，淨利潤率可達三成，是高成長高獲利之公司。

友銓以兩家公司的股權淨值為基礎，收購外部股東之股權，並取得主導地位，預期效益將於2021年第1季的合併財報開始顯現。由於收購價接近2020年10月底的淨值，未來不會有因合併而產生之商譽減損。看好網紅品牌的爆發力，友銓在收購美感框、余余飛之後，預計於將持續投資優質的網紅服飾品牌，進一步提升公司整體獲利。

網紅 營收 電商

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