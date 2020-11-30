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國旅旺到明年Q2 餐飲、房務人員需求翻倍

經濟日報 / 記者葉卉軒／即時報導
飯店業者表示，國旅大爆發，周休二日出遊最熱門，也推動餐飲、房務人員需求翻倍，且以目前來電訂房詢問度看來，到明年第2季以前業績都還是可以保持樂觀看待，甚至可以偏多來看。 圖／1111人力銀行
飯店業者表示，國旅大爆發，周休二日出遊最熱門，也推動餐飲、房務人員需求翻倍，且以目前來電訂房詢問度看來，到明年第2季以前業績都還是可以保持樂觀看待，甚至可以偏多來看。 圖／1111人力銀行

國旅大爆發，知名飯店一房難求，日前交通部觀光局也再度加碼國旅補助，針對55歲以上國民推出相關優惠方案，意味著接下來將再度把國內旅遊推向高峰。飯店業者也表示，周休二日出遊最熱門，也推動餐飲、房務人員需求翻倍，且以目前來電訂房詢問度看來，到明年第2季以前業績都還是可以保持樂觀看待，甚至可以偏多來看。

義大天悅飯店客服處暨市場行銷企劃經理黎詩凡指出，為了因應接下來的大量國旅人潮，目前飯店內的餐飲、房務徵才率都已回復去年的滿編水準，跟疫情期間相比甚至是翻倍，目前徵才的狀況已陸續補到位，不過面對假日人潮，一線人員的空缺還至少有10個左右。

面對國內旅遊這麼夯的情況下，1111人力銀行周年慶活動也順勢加碼，原訂活動只到11月30日截止，但為回饋會員，活動延燒到12月繼續舉行，每天中午12點20分，在1111人力銀行官方粉絲團進行直播節目抽獎，會員只需登入系統，更新學歷、經歷，就有機會帶回iPhone12、1萬元現金及全台各大知名飯店住宿券，其中位在南台灣的「義大天悅飯店」也在其中。

黎詩凡進一步指出，目前館內訂房率自暑假以來就持續增加，不過目前在平日與假日間訂房率還是有明顯落差，主要國人休假還是以周休二日為主，所以在規劃旅行時大多以六、日為首選。

因此，為了積極搶攻平日遊客荷包，黎詩凡說，目前義大天悅推出「即時愛玩樂」住宿優惠，即日起至12月31日止，只要在平日入住1泊2食只要2999元，且其中1000元為現金餐飲優惠券，可在館內各個餐廳使用折抵，還能免費暢玩義大皇家酒店內的各項設施。

不過黎詩凡也提到，由於目前假日住宿還是為大宗，所以即日起至12月31日止，周六入住不加價，希望能在今年底前把業績再往上衝高。

義大 餐飲 人力銀行

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