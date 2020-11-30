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國衛院：開發的胰臟癌化療複方可延長存活期至11.4個月

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

國家衛生研究院今（30）日宣布，癌症研究所特聘研究員兼所長陳立宗、及助研究員級主治醫師姜乃榕的研究團隊，在台灣癌症臨床研究合作組織的幫忙下，結合成大附設醫院、台大醫院、林口長庚醫院及高醫附設醫院等四家醫學中心，為台灣胰臟癌病人量身定作更具療效的治療複方SLOG，已共同完成第I/II期臨床試驗，證實能有效延長台灣胰臟癌病人整體的存活期達11.4個月，特別是有效降低血液毒性的副作用。

胰臟癌是一個高度致命的惡性腫瘤，在診斷時有近80–85%的患者為局部晚期或轉移性疾病，已無法開刀治癒。目前全世界胰臟癌的整體五年存活率低於5%，而全身性化學治療是作為無法手術的局部晚期或轉移性胰臟癌的第一線標準治療。

國際上常使用的複方化學治療包括FOLFIRINOX (folinic acid, fluorouracil, irinotecan, and oxaliplatin)與AG (nab-paclitaxel plus gemcitabine)。與單獨使用健擇/健仕(gemcitabine)相比，這二種處方可有意義的延長此類病人整體中位數存活期達到8.5–11.1個月。

然而，亞洲族群的病人在使用後會有較高的血液毒性，尤其是第三/四級的嗜中性白血球低下、貧血與血小板低下。因此，發展適合台灣或亞裔病人使用的處方是必要的，以使國內晚期胰臟癌的病人能得到有效且低副作用的治療。

本次計畫總共收錄73位病人，研究團隊在第II期的結果顯示整體緩解率為40.7% (腫瘤縮小30%以上)，中位數無惡化存活期為7.6個月(95%信賴區間為5.6–11.0個月)，中位數整體存活期為11.4個月，是相當令人滿意的成效。更重要的是，病人接受SLOG與接受FOLFIRINOX和AG相比，有較低的第三/四級的嗜中性白血球低下和腸胃道方面副作用

由上述結果證明，SLOG是一個具有療效且副作用較低的化療複方，是專為台灣胰臟癌病人所設計，並且可在門診完成藥物注射的治療方式，給予病人相當的便利性，目前也已經應用在實際臨床治療上。

最近研究團隊與國內多家醫學中心也完成了另一個隨機分配第II期臨床試驗的收案，比較SLOG和FOLFIRINOX作為晚期胰臟癌(包括第III期和第IV期)第一線化學治療的療效及安全性，目前正在整理結果中，未來將可當作日後選擇第一線治療處方的參考。

研究團隊特別感謝每一位參與臨床試驗的受試者及家屬的支持，以及參與醫師和研究護士的努力不懈，才得以完成試驗及有不錯的成果，使台灣的癌症治療不斷地向前推進。研究論文已發表於知名國際期刊《European Journal of Cancer》。

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