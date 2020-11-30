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進軍黑金產業 聚隆纖維子公司聚康生活成立聚咖啡品牌

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）

全球新冠疫情之下，許多產業評估如何度過嚴峻寒冬，但也有許多企業朝向多角化發展力爭突圍。聚隆纖維（1466）自投入熔噴布與口罩之後，又透過其子公司聚康生活，朝向黑金產業咖啡邁進。聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出其咖啡連鎖品牌「聚咖啡」，期待為台灣商務洽公市場提供另一個優良的空間，也期待為母公司聚隆集團創造出多元的市場方向與營收。

「聚咖啡」甫推出即已簽下3家連鎖店，並有20餘家洽談加盟連鎖中，明年目標有30家加盟店，後年則跨向兩岸。　

根據調查，2018年全台每人平均飲用咖啡杯數達到204杯！一年喝掉28.5億杯，市場每年以約20%的成長率擴展，產值超過700億元。空前的咖啡盛世直接帶動創店熱潮，成長速度已是過往的倍數，且只會繼續快速增長，顯示台灣現煮咖啡市場需求後續的爆發潛力持續看好！聚康生活董事長賴明毅指出：「對現代人來說，咖啡從飲品提升至一種生活方式，就如同口罩從疫情之後也成為生活必需品一般。」

台灣每4個人就有1人夢想開咖啡館，但根據統計，能經營超過5年的約只有2成，也就是有高達8成無法維持長遠經營。今(2020)年以來，受到疫情影響，除了醫療相關產品，進口到韓國的商品幾乎全面衰退，獨獨咖啡豆進口量是創下史上最高紀錄，依據韓國關稅廳統計，今年前七個月咖啡豆進口量較去年同期成長5.37％，顯然，韓國人沒有因為疫情而少喝咖啡。

無論本土或外資大型集團，正以重資本布局台灣快餐速食及咖啡館兩大業態，看重的即是兩大業態相對標準化及快速連鎖複製的產業特質。在高度資本化的日本餐飲業中，上市企業也以快餐速食及咖啡館兩大業態為主力，可以預期台灣快餐速食及咖啡館將成為本土與外資企業布局和併購的主要戰場。

聚康生活執行劉元勛說：「我們有責任引領市場虛擬與通路服務科技化，為消費者帶來更便利及優質的用餐體驗，我們相信聚人才能聚財，好事業要讓更多人容易分享，透過新創回饋方式重新締造社交咖啡新領域。」

聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出咖啡連鎖品牌「聚咖啡」。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出其咖啡連鎖品牌「聚咖啡」，品牌發表會盛大舉行。（聚康生活／提供）
聚隆纖維子公司聚康生活正式以西方咖啡文化結合東方人文精神，推出其咖啡連鎖品牌「聚咖啡」，品牌發表會盛大舉行。（聚康生活／提供）

咖啡館 疫情 韓國

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