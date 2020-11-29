台船說明進出塢泛水事件 預計三日後恢復正常作業
台船（2208）新建造貨櫃船編號1121進出塢泛水事件，目前工程單位正緊急應變處理中，預計三日後恢復正常作業。
鄭文隆董事長於今日一早便邀集各相關單位主管，在其塢邊就如何對此事故採取有效正確積極地討論研商，要將影響的層面降到最低。
高雄廠日前在進行新建造貨櫃船編號1121塢內浮船移船作業時，不慎發生傾斜現象，無人員受傷，今天說明相關因應策略。
台船高雄廠的船塢很大，建造時採併檔作業，也就是一次二條船併排一起施工，28日下午，因已完工之1120船要出塢，故塢內開始注水，依慣常做法，併檔之另條未完成船亦同時進行浮船作業。
當日下午，塢門打開時，適逢滿潮，造成海平面與塢內水位高差異常變化，導致1121半完成船之艙內泛水及落墩偏移現象。
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