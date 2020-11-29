RCEP成形 資誠：台企應評估如何運用自貿網絡

亞太地區15個國家簽署的區域全面經濟夥伴協議（RCEP）預計2021年末或2022年初生效，資誠聯合會計師事務所指出，台資企業必須儘早進行影響評估，才能在協議生效時充分利用RCEP的利益。另外，大多數RCEP成員已與其他大多數RCEP成員建立自由貿易協定（FTA），這也是分析企業是否已充分使用這些FTA來確保優化整個FTA供應鏈戰略，以達成最佳效益的重要時機。

資誠表示，RCEP不會取代其成員之間在多邊或雙邊基礎上建立的任何現有FTA，相反的，它為區域經濟合作增加新的維度。該協議涵蓋貨物貿易、服務貿易、投資、知識產權、電子商務、競爭、政府採購和爭端解決等領域。對許多台資企業，貨物貿易是RCEP最重要的部分，相關要注意的關鍵條款包括：

一、關稅豁免：成員國之間90％的原產貨物貿易最終將取消關稅，某些關稅稅則將立即取消關稅。受影響最大的行業將是傳統高關稅的行業，例如食品、農業、消費品和汽車。此外，關稅減免可能會因RCEP的確切原產國而異，例如原產於（如越南）的產品進口到韓國後，仍可能會受到與原產於（如中國）的產品不同的關稅降低。

二、原產地規則：所有成員國都同意對所有產品應用一致的原產地規則。這意味著，一旦公司可以證明產品符合RCEP來源標準，它將在所有成員國中都適用。這是RCEP的一項關鍵優勢，因為公司不必擔心滿足不同協議之間的多個規則。

三、累積加值：在確定產品的來源時，可以將在任何成員國中的原始材料計入產品加值率計算。與其他FTA相比，這是一個重要的優勢，因為它提供了更大的供應鏈安排靈活性。

四、原產地證明：在亞洲許多其他FTA中沒有的一項規定，是逐漸引入原產地自我認證概念。一般來說，FTA僅允許授權出口商對出口商品的原產地進行自我認證，所有其他出口商均應向出口國申請原產地證書。但在過渡期之後，RCEP將要求成員國允許出口商和生產商通過出示所謂的原產地聲明（Declaration of Origin）來自我證明原產地。RCEP協議規定，成員國應在RCEP生效後對是否允許進口商進行自我認證進行審查。

五、關稅退稅：進口商在進口時，未要求RCEP優惠的進口商可根據RCEP的稅率追溯申請關稅退稅，但這僅限於進口商在進口時表明他們計劃將來使用此工具。

六、協調非關稅壁壘：海關程序、檢驗檢疫措施和技術標準將逐步統一，這將有助於促進新的跨境供應鏈的發展和增加貨物的自由流通。

資誠全球稅務服務會計師曾博昇認為，對於台資企業而言，因應短鏈佈局，許多企業已分散製造布局，部分回台製造，部分至越南、馬來西亞、泰國、印度等地點，搭配美國，大陸與歐洲市場客戶的配置。在RCEP之外，其實有許多先前存在的自由貿易協定（如東協與大陸協定）， 建議企業應該進行評估，在大陸、越南、馬來西亞、泰國、印度等製造據點之間，將RCEP及其他自貿協定網絡進行最佳運用。