台中市協助排除投資障礙 惠特科技等6家估投資186億

台中市政府經濟發展局最近一次「投資障礙排除會議」葉合佑實業、威輪工業、惠特科技、承浤國際開發、忠鍵工廠及金和旺工業6家廠商準備新建廠房或擴廠，經發局邀中央丶地方相關單位協助釐清行政程序，預估6家新投資金額共186億元。

經發局長張峯源局長表示，這一次協助排除障礙的企業家數及投資金額都創新高。葉合佑實業地經營超過40年的專業塑膠射出廠，因產能擴張需求，投資2.7億元利用大肚文昌段乙種工業區新建廠房申請「都計工業區立體化方案」市府協助環境影響評估、交通影響評估及都市計畫相關事項。

威輪工業從事自行車及零組件製造生產外銷，預計引進微電腦智慧化生產設備，規劃投資5.8億元在大甲擴廠，因租用國有非公用土地需相關單位審查，且須原三七五減租承租人同意，市府及國有財產署協助釐清程序。

惠特科技為全球LED測試與分選設備最大供應商，是台中「投資臺灣三大方案」指標性廠商，因應產能需求大幅提升，將投資52億元在台中工業區興建營運總部，涉及新廠都市更新及勞力需求、現有廠房用電穩定及周邊交通安全等問題，由市府相關單位及台中工業區服務中心協助處理。

台中製造業興盛、工業用地需求大，承浤國際因應市府鼓勵民間自行開發產業園區，規劃於精密機械科技創新園區周邊設置「台安精密機械產業園區」道路規劃涵蓋市府民政局所有土地需取得同意，已初步達成共識，未來園區開發完成可帶動120億元投資。

忠鍵工廠及金和旺工業為台中傳統手工具暨零組件製造廠，買太平產業園區用地，兩公司斥資5.8億元合併興建廠房，考量未來新廠落成後運輸動線需求及消防安全，計劃在滯洪池上方自費跨建橋樑，涉及相關水土保持、環境影響及計畫可行性，由市府相關單位提供建議方案並敘明後續辦理程序。