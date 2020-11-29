聽新聞
test
0:00 / 0:00

產業追蹤／線上圈粉 為外銷加分

經濟日報 / 畢婉君（商業發展研究院行銷與新媒體研究所市場規劃師）

疫情衝擊影響，世界貿易組織（WTO）預測，2020年全球貿易將衰退13%至30%，比2008年金融風暴還慘。這對仰賴國際貿易的台灣廠商是一大挑戰，台灣廠商「一步一腳印，一卡皮箱賣天下」勇往直前的貿易拚勁，此刻遇到瓶頸，以往仰賴參加世界實體展會的廠商也受到挑戰；隨著疫情的趨緩，各國逐步開放國門，但是病毒威脅仍未完全消減。因應後疫情時代，在外貿戰場取得國際買家關注已是重要課題。

以目前熱門的新南向市場為例，買家多為數位原生世代，一出生就大量接收數位資訊，習慣用網路獲取新知，面對這一群善用網路的年輕買家，最重要就是要吸引這些買家的眼球。由於新南向市場商機無限，消費潛力大且消費前景看好，這些年齡中位數近30歲上下，1980年後的數位原生世代正趕上網路普及的年代，上網閱讀、學習新知、購物生活等，全仰賴網路，由成為企業的中流砥柱，也決定了下一波進入市場的商品與潮流趨勢。

習慣接受網際網路資訊的買家，一般黃頁式網站已經吸引不了年輕的數位原生世代駐足，有特色且新奇有趣的策展網站，才是拉長他們網站停留時間的解方。就如同品牌經營，在一般電商購物平台（如PChome網站） 和策展特色型平台（如博客來、Pinkoi）上架，目標受眾（TA）也截然不同。這群擁有市場採購決策的買家除上班時間找尋與自己產業相關的資訊及商品，下班後也習慣在固定網站或App上瀏覽資訊，找尋符合自我風格的用品，如何讓他們從消費者變成死忠粉絲，進而有意願經銷、代理你的商品？透過網路洗腦式的推播，強化消費者參與互動，讓他時刻念著你。

商研院行銷所長年輔導業者進入新南向市場，常遇到三大問題：1 .在當地市場沒有知名度。2 .我國業者不願意在還沒找到海外買家之前就投入大量行銷預算。3 .海外買家在我國業者尚未有當地知名度／網路聲量時，不願意貿然代理我國品牌。

根據商研院行銷所多年輔導台灣廠商出口拓銷發現，從代工走向品牌，真的只是一個LOGO、一組包裝設計圖就解決了嗎？因應數位世代來臨， 現在除品牌概念及視覺外，還要培養屬於自己的品牌粉絲，透過這一群粉絲一傳十、十傳百地在網路上散播你的品牌。

近年來興起的網紅經濟也是相同道理，網紅透由自身的特點及優勢，讓消費者願意跟隨他，並且掏錢購買他推薦的商品，即是因為對於他的喜愛轉化為實際行動，因此品牌也要培養屬於自己的粉絲，並建立會員制度，定期給予會員專屬活動、新品推薦、購買折扣等，讓粉絲能時時刻刻關注品牌，增加粉絲黏著度。

如此一來，無論你到天涯海角， 他們都會跟隨你，不受平台及通路的影響。 另外，如何幫自己在網路上創造聲量，已成為品牌出海加分題，無論是各大搜尋網站、社群平台、網路影音平台都要可以看到品牌蹤跡，這些都是品牌網路聲量的基礎，得以累積品牌的厚度。粉絲回饋更是最好的活廣告，買家可藉由粉絲了解你的目標客群，並修正行銷手法，為下一個市場的成功做足準備。

疫情 新南向 網紅

延伸閱讀

阿部瑪利亞歡慶25歲 日本粉絲跨海追星

媲美「如懿」、「甄嬛」　湯唯「大明風華」年輕演到老

自嘲是湯唯的「高品質備胎」 朱亞文迷人嗓音圈粉

聯合報黑白集／川普為何能在台灣圈粉

相關新聞

產業追蹤／品牌新南向 網路聲量成關鍵

愈來愈多新南向負責蒐集海外產品資訊的採購屬於網路原生族群；他們擅長使用行動載具、透過數位社群和影音平台接收新知、轉向線上...

產業追蹤／企業華麗轉身 跟上新時代

企業的生命發展如同企業發展的生命周期，從追求期、嬰兒期、學步期、青春期、壯年期與穩定期。很多企業一旦到達穩定期就安逸與自...

產業追蹤／線上圈粉 為外銷加分

受疫情衝擊影響，世界貿易組織（WTO）預測，2020年全球貿易將衰退13%至30%，比2008年金融風暴還慘。這對仰賴國...

週年慶大補丸 百貨業在疫情下有望追平業績

今年上半年爆發疫情，百貨業遭遇逆風，所幸下半年防疫有成，重量級業者週年慶檔期均開紅盤，百貨業主管笑開懷，下半年業績撐起全...

期盼疫苗帶來曙光！星宇谷底逆勢開航

星宇航空今年前3季稅後淨損新台幣19.87億元，不畏疫情衝擊，星宇增闢航點步調持續，鎖定貨運市場與客運剛性需求，曼谷、大...

國籍航空 全年恐虧逾百億

國際疫情持續延燒，與觀光業同為疫情海嘯第一排的航空公司，虧損擴大，據交通部民航局昨（27）日公布的統計數字顯示，六家國籍...

星宇 將開闢吉隆坡航線

國際疫情未見緩和，航空業虧損擴大，但星宇航不畏疫情，繼11月初宣布12月開闢曼谷、大阪、東京航線後，昨（27）日再宣布，...

裕隆瘦身有成 生存空間擴大

裕隆自主品牌事業朝開放平台、務實轉型方向，大陸市場不再投資，陸續處理，台灣納智捷則在輕資產策略下瘦身，讓台灣納智捷的生存...

裕隆納智捷 明年有望賺錢

裕隆集團高層指出，自有品牌納智捷在經過精實、輕資產化之後，納智捷單月銷售400台即可損益兩平，並預期明年全品牌新車銷售可...

最大活動平台Accupass燒光2億的融資 如何活下來

謝耀輝，亞洲最大活動平台Accupass共同創辦人、執行長。創業之初，他們不被看好，最常聽到「不過就是辦辦活動，有什麼厲害？」但2014年，獲得了兩億的融資，卻在兩年間錢燒光，他如何挺過？

打造7億咖啡帝國 cama何炳霖認為創業這點最難

何炳霖，高雄人，55歲，cama現烘連鎖咖啡品牌創辦人兼董事長，目前擁有約120家店，兩成直營、八成加盟，年營收約七億。2006年創辦cama之前，在廣告行銷領域超過18年，曾在國華廣告擔任業務，在前日商聯旭廣告（ADK）擔任客戶群總監GAD，在花仙子擔任行銷經理，在美商李奧貝納廣告擔任客戶群總監GAD。

元大ETF-AI智能投資平台 全新「智能投組」上線

國內ETF交易量、資產管理規模與日俱增，其中ETF資產規模更正式突破新台幣6500億元，整體ETF受益人數超過50萬人次，元大投信於去年底推出元大ETF-AI智能投資平台(www.yuanta-ETF

熱門新聞

傳台積電員工跳槽陸企 公司回應了

國籍航空 全年恐虧逾百億

5G基建新商機來了 台廠利多

傳王道銀行AI系統出包 黃天牧：優先確保投資人權益

傳員工跳槽中國晶圓廠 台積電：違約將究責決不寬貸

網通缺料 要客戶提早下單

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。