產業追蹤／線上圈粉 為外銷加分

受疫情衝擊影響，世界貿易組織（WTO）預測，2020年全球貿易將衰退13%至30%，比2008年金融風暴還慘。這對仰賴國際貿易的台灣廠商是一大挑戰，台灣廠商「一步一腳印，一卡皮箱賣天下」勇往直前的貿易拚勁，此刻遇到瓶頸，以往仰賴參加世界實體展會的廠商也受到挑戰；隨著疫情的趨緩，各國逐步開放國門，但是病毒威脅仍未完全消減。因應後疫情時代，在外貿戰場取得國際買家關注已是重要課題。

以目前熱門的新南向市場為例，買家多為數位原生世代，一出生就大量接收數位資訊，習慣用網路獲取新知，面對這一群善用網路的年輕買家，最重要就是要吸引這些買家的眼球。由於新南向市場商機無限，消費潛力大且消費前景看好，這些年齡中位數近30歲上下，1980年後的數位原生世代正趕上網路普及的年代，上網閱讀、學習新知、購物生活等，全仰賴網路，由成為企業的中流砥柱，也決定了下一波進入市場的商品與潮流趨勢。

習慣接受網際網路資訊的買家，一般黃頁式網站已經吸引不了年輕的數位原生世代駐足，有特色且新奇有趣的策展網站，才是拉長他們網站停留時間的解方。就如同品牌經營，在一般電商購物平台（如PChome網站） 和策展特色型平台（如博客來、Pinkoi）上架，目標受眾（TA）也截然不同。這群擁有市場採購決策的買家除上班時間找尋與自己產業相關的資訊及商品，下班後也習慣在固定網站或App上瀏覽資訊，找尋符合自我風格的用品，如何讓他們從消費者變成死忠粉絲，進而有意願經銷、代理你的商品？透過網路洗腦式的推播，強化消費者參與互動，讓他時刻念著你。

商研院行銷所長年輔導業者進入新南向市場，常遇到三大問題：1 .在當地市場沒有知名度。2 .我國業者不願意在還沒找到海外買家之前就投入大量行銷預算。3 .海外買家在我國業者尚未有當地知名度／網路聲量時，不願意貿然代理我國品牌。

根據商研院行銷所多年輔導台灣廠商出口拓銷發現，從代工走向品牌，真的只是一個LOGO、一組包裝設計圖就解決了嗎？因應數位世代來臨， 現在除品牌概念及視覺外，還要培養屬於自己的品牌粉絲，透過這一群粉絲一傳十、十傳百地在網路上散播你的品牌。

近年來興起的網紅經濟也是相同道理，網紅透由自身的特點及優勢，讓消費者願意跟隨他，並且掏錢購買他推薦的商品，即是因為對於他的喜愛轉化為實際行動，因此品牌也要培養屬於自己的粉絲，並建立會員制度，定期給予會員專屬活動、新品推薦、購買折扣等，讓粉絲能時時刻刻關注品牌，增加粉絲黏著度。

如此一來，無論你到天涯海角， 他們都會跟隨你，不受平台及通路的影響。 另外，如何幫自己在網路上創造聲量，已成為品牌出海加分題，無論是各大搜尋網站、社群平台、網路影音平台都要可以看到品牌蹤跡，這些都是品牌網路聲量的基礎，得以累積品牌的厚度。粉絲回饋更是最好的活廣告，買家可藉由粉絲了解你的目標客群，並修正行銷手法，為下一個市場的成功做足準備。